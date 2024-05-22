Şalgam: Et fiyatında düşüş başladı ve sürecek

SADECE 4 ÜRÜNÜN FİYATI ARTTI
Hükümet, kırmızı et fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için ithalat, beyaz et fiyatlarındaki artışının önüne geçebilmek için ise ihracat kısıtlaması kararı almıştı. Alınan kararların ardından ilimizdeki kasaplara giderek et fiyatlarındaki son durumu yerinde gördük. Mayıs ayı fiyatları, nisan ayı fiyatlarına göre pek değişiklik göstermezken sınırlı sayıdaki üründe fiyat düşüşü görüldü. Dana kıyma, dana kuşbaşı ve çıtır kelebek geçen aya göre fiyatı düşen ürünler oldu. Dana biftek, köfte, sucuk, bütün tavuk, sarma, dana yürek ve böbrek ise son 2 ayda fiyatı değişmeyen ürünler arasında. Nisan ayından mayıs ayına fiyatında artış görülen ürün sayısı ise 4 oldu. Göğüs fileto, tavuk ciğeri, kanat ve dana ciğeri fiyatında artış dikkat çekti.
IZGARALIK ÜRÜNLERE ZAM BEKLENİYOR
Et fiyatlarındaki son durum hakkında konuşan Kocaeli Kasaplar, Celepler, Besiciler, Tavukçular ve Evcil Hayvan Bakımı Esnaf Odası Başkanı İsmail Şalgam şunları söyledi: “Beyaz ette İran’a yapılan ihracata kısıtlama getirilmesi fiyat artışlarının büyük oranda önüne geçti. Yaz ayları ile birlikte başlayan piknik sezonu sebebiyle beyaz ete zam bekleniyor ancak önceki aylarda gelen zamlar gibi olmayacak. Izgaralık ürünlere zam geleceği bize ulaşan bilgiler arasında. İnşallah bu bilgi doğru çıkmaz çünkü bu zamları kasapların yaptığını sanan vatandaşımız var. Zammı biz değil üreticiler yapıyor.
FİYATLARDA DÜŞÜŞ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ
Son günlerde kırmızı ette de fiyatlar düşmeye başladı. Yer yer yüzde 10’a kadar fiyatların aşağıya geldiğini görüyoruz. Bu düşüşün sebebi alınan tedbirlerle birlikte dana kesim fiyatlarının da aşağıya doğru gelmesi nedeniyle. Geçtiğimiz aylarda dana kesim ücreti 400 TL’ye kadar gelmişti, bugün bu rakam 350 ile 360 TL arasında değişiyor. Karkas et bugün piyasaya 350 TL’ye dağıtılıyor. Kocaeli’de geçtiğimiz aylarda dana kıyma fiyatımız 600 TL’ye kadar çıkmıştı ama bugün geldiğimiz noktada 550 TL’yi görüyoruz. Dana kuşbaşı ise 600 TL bandında satışa sunuluyor, geçtiğimiz aya göre fiyatlarda düşüş var.
ÜRÜN AZ VE TALEBİ KARŞILAMIYOR
Düşüşte Bakanlığın attığı adımların yanı sıra Et ve Süt Kurumu’nun, vatandaş tarafından talep edilen eti piyasaya sunması da etkili oldu. Kasapların temennisi de etin daha da ucuzlaması yönünde. Piyasadaki mevcut et oranımız ülkemize yetmiyor çünkü ürün az ve talebi karşılamıyor. Az olan ürünün de fiyatı yüksek oluyor ama ithalatla gelen etler piyasadaki talebin karşılanmasına yardımcı oldu. Gençlerin köylerde kalması, tarım-hayvancılıkla uğraşması ve yem fiyatlarının daha uygun seviyelere çekilmesi et fiyatlarındaki artışın önüne geçer.”
ÜRÜN ADI
NİSAN AYI FİYATI (₺)
MAYIS AYI FİYATI (₺)
Dana Kıyma
580
550
Dana Kuşbaşı
620
590
Dana Biftek
680
680
Bütün Tavuk
110
110
Baget
155
155
Sarma
160
160
Göğüs Fileto
180
190
Tavuk Ciğeri
80
90
Kanat
160
180
Çıtır Kelebek
150
140
Köfte
550
550
Sucuk
590
590
Dana Ciğeri
400
440
Dana Yürek
200
200
Dana Böbrek
100
100
Bahar Eti
430
430
Kelle Eti
300
300
Dana Dil
350
350
Uykuluk
280
280
Kuyruk Eti
280
280
İşkembe
100
100
Kuzu Ciğeri
600
600
Kuzu Takım
350
350
Kuzu Kelle
180
180
Kuzu Paça
25
25
Dana Paça
140
140
Dalak
100
100
Beyin
80
80
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.