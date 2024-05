Şalgam: Et fiyatında düşüş başladı ve sürecek

SADECE 4 ÜRÜNÜN FİYATI ARTTI

Hükümet, kırmızı et fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için ithalat, beyaz et fiyatlarındaki artışının önüne geçebilmek için ise ihracat kısıtlaması kararı almıştı. Alınan kararların ardından ilimizdeki kasaplara giderek et fiyatlarındaki son durumu yerinde gördük. Mayıs ayı fiyatları, nisan ayı fiyatlarına göre pek değişiklik göstermezken sınırlı sayıdaki üründe fiyat düşüşü görüldü. Dana kıyma, dana kuşbaşı ve çıtır kelebek geçen aya göre fiyatı düşen ürünler oldu. Dana biftek, köfte, sucuk, bütün tavuk, sarma, dana yürek ve böbrek ise son 2 ayda fiyatı değişmeyen ürünler arasında. Nisan ayından mayıs ayına fiyatında artış görülen ürün sayısı ise 4 oldu. Göğüs fileto, tavuk ciğeri, kanat ve dana ciğeri fiyatında artış dikkat çekti.

IZGARALIK ÜRÜNLERE ZAM BEKLENİYOR

Et fiyatlarındaki son durum hakkında konuşan Kocaeli Kasaplar, Celepler, Besiciler, Tavukçular ve Evcil Hayvan Bakımı Esnaf Odası Başkanı İsmail Şalgam şunları söyledi: “Beyaz ette İran’a yapılan ihracata kısıtlama getirilmesi fiyat artışlarının büyük oranda önüne geçti. Yaz ayları ile birlikte başlayan piknik sezonu sebebiyle beyaz ete zam bekleniyor ancak önceki aylarda gelen zamlar gibi olmayacak. Izgaralık ürünlere zam geleceği bize ulaşan bilgiler arasında. İnşallah bu bilgi doğru çıkmaz çünkü bu zamları kasapların yaptığını sanan vatandaşımız var. Zammı biz değil üreticiler yapıyor.

FİYATLARDA DÜŞÜŞ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ

Son günlerde kırmızı ette de fiyatlar düşmeye başladı. Yer yer yüzde 10’a kadar fiyatların aşağıya geldiğini görüyoruz. Bu düşüşün sebebi alınan tedbirlerle birlikte dana kesim fiyatlarının da aşağıya doğru gelmesi nedeniyle. Geçtiğimiz aylarda dana kesim ücreti 400 TL’ye kadar gelmişti, bugün bu rakam 350 ile 360 TL arasında değişiyor. Karkas et bugün piyasaya 350 TL’ye dağıtılıyor. Kocaeli’de geçtiğimiz aylarda dana kıyma fiyatımız 600 TL’ye kadar çıkmıştı ama bugün geldiğimiz noktada 550 TL’yi görüyoruz. Dana kuşbaşı ise 600 TL bandında satışa sunuluyor, geçtiğimiz aya göre fiyatlarda düşüş var.

ÜRÜN AZ VE TALEBİ KARŞILAMIYOR

Düşüşte Bakanlığın attığı adımların yanı sıra Et ve Süt Kurumu’nun, vatandaş tarafından talep edilen eti piyasaya sunması da etkili oldu. Kasapların temennisi de etin daha da ucuzlaması yönünde. Piyasadaki mevcut et oranımız ülkemize yetmiyor çünkü ürün az ve talebi karşılamıyor. Az olan ürünün de fiyatı yüksek oluyor ama ithalatla gelen etler piyasadaki talebin karşılanmasına yardımcı oldu. Gençlerin köylerde kalması, tarım-hayvancılıkla uğraşması ve yem fiyatlarının daha uygun seviyelere çekilmesi et fiyatlarındaki artışın önüne geçer.”