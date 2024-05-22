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Şalgam: Et fiyatında düşüş başladı ve sürecek

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Kocaeli Kasaplar, Celepler, Besiciler, Tavukçular ve Evcil Hayvan Bakımı Esnaf Odası Başkanı İsmail Şalgam, et fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için atılan adımların sonuç vermeye başladığını söyledi. Şalgam, söz konusu düşüşün süreceğini de kaydetti.

Muhammet Emin Can
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Şalgam: Et fiyatında düşüş başladı ve sürecek mask
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SADECE 4 ÜRÜNÜN FİYATI ARTTI

Hükümet, kırmızı et fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için ithalat, beyaz et fiyatlarındaki artışının önüne geçebilmek için ise ihracat kısıtlaması kararı almıştı. Alınan kararların ardından ilimizdeki kasaplara giderek et fiyatlarındaki son durumu yerinde gördük. Mayıs ayı fiyatları, nisan ayı fiyatlarına göre pek değişiklik göstermezken sınırlı sayıdaki üründe fiyat düşüşü görüldü. Dana kıyma, dana kuşbaşı ve çıtır kelebek geçen aya göre fiyatı düşen ürünler oldu. Dana biftek, köfte, sucuk, bütün tavuk, sarma, dana yürek ve böbrek ise son 2 ayda fiyatı değişmeyen ürünler arasında. Nisan ayından mayıs ayına fiyatında artış görülen ürün sayısı ise 4 oldu. Göğüs fileto, tavuk ciğeri, kanat ve dana ciğeri fiyatında artış dikkat çekti.

IZGARALIK ÜRÜNLERE ZAM BEKLENİYOR

Et fiyatlarındaki son durum hakkında konuşan Kocaeli Kasaplar, Celepler, Besiciler, Tavukçular ve Evcil Hayvan Bakımı Esnaf Odası Başkanı İsmail Şalgam şunları söyledi: “Beyaz ette İran’a yapılan ihracata kısıtlama getirilmesi fiyat artışlarının büyük oranda önüne geçti. Yaz ayları ile birlikte başlayan piknik sezonu sebebiyle beyaz ete zam bekleniyor ancak önceki aylarda gelen zamlar gibi olmayacak. Izgaralık ürünlere zam geleceği bize ulaşan bilgiler arasında. İnşallah bu bilgi doğru çıkmaz çünkü bu zamları kasapların yaptığını sanan vatandaşımız var. Zammı biz değil üreticiler yapıyor.

FİYATLARDA DÜŞÜŞ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ

Son günlerde kırmızı ette de fiyatlar düşmeye başladı. Yer yer yüzde 10’a kadar fiyatların aşağıya geldiğini görüyoruz. Bu düşüşün sebebi alınan tedbirlerle birlikte dana kesim fiyatlarının da aşağıya doğru gelmesi nedeniyle. Geçtiğimiz aylarda dana kesim ücreti 400 TL’ye kadar gelmişti, bugün bu rakam 350 ile 360 TL arasında değişiyor. Karkas et bugün piyasaya 350 TL’ye dağıtılıyor. Kocaeli’de geçtiğimiz aylarda dana kıyma fiyatımız 600 TL’ye kadar çıkmıştı ama bugün geldiğimiz noktada 550 TL’yi görüyoruz. Dana kuşbaşı ise 600 TL bandında satışa sunuluyor, geçtiğimiz aya göre fiyatlarda düşüş var.

ÜRÜN AZ VE TALEBİ KARŞILAMIYOR

Düşüşte Bakanlığın attığı adımların yanı sıra Et ve Süt Kurumu’nun, vatandaş tarafından talep edilen eti piyasaya sunması da etkili oldu. Kasapların temennisi de etin daha da ucuzlaması yönünde. Piyasadaki mevcut et oranımız ülkemize yetmiyor çünkü ürün az ve talebi karşılamıyor. Az olan ürünün de fiyatı yüksek oluyor ama ithalatla gelen etler piyasadaki talebin karşılanmasına yardımcı oldu. Gençlerin köylerde kalması, tarım-hayvancılıkla uğraşması ve yem fiyatlarının daha uygun seviyelere çekilmesi et fiyatlarındaki artışın önüne geçer.”

ÜRÜN ADI

NİSAN AYI FİYATI (₺)

MAYIS AYI FİYATI (₺)

Dana Kıyma

580

550

Dana Kuşbaşı

620

590

Dana Biftek

680

680

Bütün Tavuk

110

110

Baget

155

155

Sarma

160

160

Göğüs Fileto

180

190

Tavuk Ciğeri

80

90

Kanat

160

180

Çıtır Kelebek

150

140

Köfte

550

550

Sucuk

590

590

Dana Ciğeri

400

440

Dana Yürek

200

200

Dana Böbrek

100

100

Bahar Eti

430

430

Kelle Eti

300

300

Dana Dil

350

350

Uykuluk

280

280

Kuyruk Eti

280

280

İşkembe

100

100

Kuzu Ciğeri

600

600

Kuzu Takım

350

350

Kuzu Kelle

180

180

Kuzu Paça

25

25

Dana Paça

140

140

Dalak

100

100

Beyin

80

80

 

# VAR, Kocaeli, vatandaş

22 May 2024 - 22:49 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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