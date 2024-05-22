İzmit’in yollarına bakım gerekiyor

Vatandaşlar, “Yol üzerinde bulunan rögar kapaklarının asfalta olan boşluğu ve çukurlar trafik için tehlike oluşturuyor. Bu yolları bisikletler ve motosikletler de kullanıyor. Olası bir kazada can kaybı meydana gelebilir. Bu tür olaylar olmadan önlem alınmalı.” dediler.