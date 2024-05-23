Merakı başına iş açtı: Silah seslerini duyup balkona çıkınca bacağına saçma isabet etti

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Selimiye Mahallesi Uçhisar Sokak üzerinde meydana gelen olayda U.G., husumetlisinin bulunduğu apartmana tüfek ile ateş açtı. Bu sırada silah seslerini duyan S.H., balkona çıkınca bacağına saçma isabet etti. S.H. hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerin bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansta tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan U.G. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde 9 adet boş kartuş bulundu

Olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis ekipleri de, 9 adet boş kartuş buldu. Ayrıca, saçmaların isabet ettiği pencerenin camları kırılırken, balkon duvarında da zarar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA