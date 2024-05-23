20 liralık ceza 850 liraya yükseldi, icrayla tahsil edildi

Bu duruma tepki gösteren ve gazetemize ulaşan Sarıkoç, şunları söyledi: “Geçen yıl bir geçiş sırasında plakaya ceza yazılmış. Ceza 20 lira ancak bana ne yazılı, ne de SMS olarak bu cezayla ilgili bildirim gelmedi. Bu sebeple ceza katlana katlana 850 liraya ulaşmış, icra işlemi başlatılmış. Cezadan, icra uygulamasına geçilince bilgi sahibi oldum. Parayı ödedim amA bu cezanın bana daha önce bildirilmesi gerekmez miydi? Bu nedenle herkes bu konuda uyanık olsun. Başıma gelen başka birinin de başına gelebilir”