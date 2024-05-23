Deniz Feneri Kocaeli, Togo’da umut olacak

Kocaeli Deniz Feneri Temsilcisi Şenol Tiryaki “Santral bölgesinde yedi katlı bir binada hizmet veriyoruz. Binamızın giriş katında ihtiyaç sahipleri için sıfır kıyafetlerimiz bulunuyor. İhtiyaç sahipleri aileler gelerek buradan ihtiyaçlarını temin edebiliyor. 2300 kayıtlı ihtiyaç sahibi aileye periyodik olarak gıda, giyim, nakit, eşya, sağlık ve eğitim gibi yardımları da depolardan ulaştırıyoruz. ‘Kurbanda kardeşliği hisset’ temasıyla TOGO ülkesinde 400 büyükbaş hayvan keserek 50 bin yoksula umut olmayı amaçlıyoruz. 8 gün sürecek TOGO programında bir kurbanın hisse bedeli 3 bin 600 lira. Kurulduğu tarihten bugüne kadar Filistin özelinde çalışmalarını yürüten Deniz Feneri bu bayramda da verilen kurban bağışlarını Mısır da kesip Gazze’ye şoklama ve konserve olarak kurban etlerini ulaştıracaktır. Gazze için bir hisse bedeli 7.000 TL olacak. Kurban bağışları hakkında bilgi almak için 0549 414 60 18 ve 0545 415 60 14 nolu telefonlardan bilgi alabilirsiniz.” dedi.