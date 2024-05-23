100 nolu hatta bayramda ücretli yolculuk yapıldı

Vatandaşın iddiasına göre 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ücretsiz olarak hizmet veren Büyükşehir Belediyesine ait araç yerine o gün özel halk otobüsü ücretli olarak hatta hizmet verdi. Vatandaşlar bu konuda ücretsiz olan büyükşehir araçlarından faydalanmak istediklerini ifade ederek ilgililere seslendi.