Fabrikadaki patlayan kazan deprem etkisi yaptı

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi’ndeki Can-ka kumaş ve boya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama çevrede adeta deprem etkisi oluşturdu. Patlama yaşanan alanın çevresindeki konutlar ve konteyner kentlerdeki vatandaşlar gürültünün sesi ile sokaklara çıktı.
İhbar üzerine olay yerine ilk gelen ekip itfaiye oldu. Can pazarının yaşandığı alanda işçileri tek tek kurtaran itfaiye ekipleri sağlık ekiplerine teslim etti. Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan sesi duyan çevredeki vatandaşlar ise fabrika etrafında toplandı.
3 kişinin yaralandığı olayda arama çalışmaları tamamlandı. Polis ekipleri olay sonrası inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.