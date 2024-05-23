Devrilen tırın sürücüsü yaralandı

İbrahim Ç. yönetimindeki 59 DK 375 plakalı pet şişe su yüklü tır, D-100 Karayolunun Anadolu otoyolu bağlantı noktasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Kot farkı bulunan karşı şeride geçen tır, bir aydınlatma direğine çarparak devrildi. Tırın çarptığı direk ise seyir halinde olan Ali Ö. idaresindeki 16 APD 148 plakalı hafif ticari araca çarpıp hasara yol açtı. Yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayolları ekipleri, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.