Çiftçi, CHP Çayırova İlçe Kadın Kolu Başkanlığı’na aday

ATATÜRK’ÜN İZİNDE YÜRÜYECEĞİM



Şengül Honca Çiftci, CHP'nin değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalarak ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına vurgu yaparak adaylık niyetini açıkladı. Çiftçi, partisinin gençlik kollarında ve Çayırova ilçe yöneticiliği gibi çeşitli kademelerde görev aldığını belirterek, bu deneyimlerin onu daha büyük bir göreve hazırladığını ifade etti.



SİYASETTE KADININ SESİ DAHA GÜR ÇIKACAK



Çiftçi, CHP Çayırova İlçe Başkanlığı ve kadın kolları başkanlığına aday olduğunu belirtirken, özellikle kadınların siyasette daha aktif roller üstlenmelerini sağlama ve sosyal demokrasinin güçlendirilmesi gibi hedeflerini dile getirdi. Şengül Honca Çiftçi, siyasi platformda kadınların seslerini daha gür duyurmayı ve Çayırova'da sosyal demokrasinin bayrağını daha yüksek noktalara taşımak istediğini vurguladı.

PARTİ TABANINDAN DESTEK İSTEDİ



Adaylık açıklaması sırasında, Şengül Honca Çiftçi, CHP'nin üyelerinden ve Çayırova halkından destek talebinde bulundu. Çiftçi, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak, Atatürk'ün izinde, sosyal demokrasinin ve çağdaşlığın gücüyle Çayırova'da yeni bir dönem başlatmak için siz değerli partililerimizin ve halkımızın desteğini bekliyorum," dedi.

Kaynak: Haber Merkezi