Çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi 46. Sokak'ta, Cerrahoğlu Oto Döşeme adlı işyerinin sahibi Asım Cerrah, iş yerinin karşısındaki çay ocağında silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Asım Cerrah kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı S.T.'nin düzenlediğini tespit etti. S.T.'nin olay yerinden kaçtığı otomobil Tekkeköy ilçesinde jandarma bölgesinde terk edilmiş olarak bulundu.
Asım Cerrah'ın kardeşinin ise Samsun ve Trabzon'da işlenen 2 ayrı cinayet olayıyla ilgili cezaevinde olduğu öğrenildi. Polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.