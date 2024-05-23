Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ardından karar metni ile birlikte faiz kararı belli olacak.
Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te yılın 5'inci faiz kararını açıklayacak.
Mart ayında politika faizi yüzde 50'ye yükseltilirken, Nisan ayındaki toplantıda ise faiz sabit tutuldu.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR?
Analistler, bu hafta TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktardı.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.