Karamürselli Semiha cinayetinde ‘Eşcinsellik detayı’

Olay 24 Ocak 2023 günü Yalova Altınova Soğuksu Köyü Ballıkaya mevkiinde meydana geldi. Karamürsel’de ikamet eden Semiha Sözer eşi Erdal Necip Sözer ile gezi amaçlı gittiği Soğuksu Köyü Ballıkayala Mevkiine geldi. Saat 18:30 sularında eşi ile birlikte çıktığı kayalıklardan yaklaşık 20 metre aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

KORKUNÇ CİNAYETTE EŞCİNSELLİK DETAYI

Genç kadın, iddiaya göre Erdal Sözer'in bilgisayarında müstehcen fotoğraflarını buldu. Eşinin farklı cinsel yönelimleri olduğunu fark etti ve boşanmak istedi. Bunun üzerine Erdal Sözer, eşinin bu durumu çevresine anlatacağını düşünerek tedirgin oldu ve korkunç bir plan hazırladı.

KORKUNÇ PLAN

Olaydan önce cep telefonundan "Siirt'te gerçekleşen bir yüksekten düşme haberi" okudu. Erdal Sözer olay günü ise hava çok rüzgarlı olmasına rağmen Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Soğuksu Köyü Ballıkaya mevkisinde dolaşma konusunda eşini ikna etti. İddiaya göre eşini kayalıklara çıkartan Erdal Sözer hava sıcaklığının 6 derece olduğu sırada yaklaşık 2 saat burada kaldı. Daha sonra genç kadını 20 metre yükseklikten aşağıya itti. Erdal Sözer daha sonra 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN DÜŞTÜ DEDİ

Semiha Sözer’in cansız bedeni kurtarma çalışmalarının ardından kayalıklardan çıkartılırken Erdal Necip Sözer ilk ifadesinde eşinin fotoğraf çekilirken kayalıklardan düştüğünü söyledi. Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ölümü şüpheli bulunan Semiha Sözer’in dosyanın peşini bırakmadı. Dosya kapsamında alınan ifadeleri ve olayın oluş biçimini çelişkili bulan jandarma ekipleri Erdal Necip Sözer’i takip altına aldı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ, ÇELİŞKİLER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın genişletilmesi ile olay günü orada bulunan vatandaşlar kameralardan tespit edilerek ifadeler alındı. Soruşturma kapsamında Semiha Sözer’in yakın arkadaşları ve ailesin ve eşi Erdal Necip Sözer’in yeniden ifadeleri alındı. Soruşturma dosyasına eklenen yeni ifadelerin ardından Erdal Necip Sözer’in verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekti.

TELEFONUNDAKİ GÖRÜNTÜLER İFADELERİYLE UYUŞMADI

Toplanan delillerin arından olayın kaza ya da intihar olmadığı değerlendirilince Erdal Necip Sözer teknik ve fiziki takip altına alındı. Jandarma ekipleri 15 ay boyunca elde ettikleri tüm delilleri değerlendirirken Erdal Necip Sözer’in telefonu da incelendi. Yapılan incelemelerde Erdal Necip Sözer’in telefonundan çıkan fotoğraf ve görüntülerin verdiği ifadelerle uyuşmadığı belirlendi.

FARKLI EĞİLİMLER GÖZLENDİ

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde Erdal Necip Sözer’in farklı cinsel eğilimler gösterdiği eşi hakkında verdiği beyanların uyuşmadığı tespit edilince Erdal Necip Sözer’in cinayet işlemiş olma ihtimali değerlendirilerek yeniden gözaltına alındı. Sözer yeniden adli kontrol ve ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

UZMAN AKDEMİSYENLERDEN HEYET ATANDI

Cumhuriyet savcılığı tarafından ülke çapında alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet bilirkişi olarak görevlendirilerek olayın incelemeye alındı. Elde edilen delille sonucunda heyet tarafından olayın intihar ya da kaza sonucu olmadığı, maktulün itilerek ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varıldı.

EŞE KARŞI KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Erdal Necip Sözer yaşanan gelişmelerin ardından tekrar gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan eşe karşı kasten öldürme suçundan çıkarıldığı mahkemece eşe karşı kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.