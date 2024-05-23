Vergi kaçağına yeni önlem: Tek tıkla ihbar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında yeni adımlarını duyurdu.
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) yapılan açıklamaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, etkin vatandaş ihbarı için yeni şikayet kanallarını devreye aldı.
Yeni dönemde IBAN’la ödeme isteyen ve fiş, fatura kesmeyenler sosyal medya üzerinden hızlı bir şekilde şikayette bulunabilecek.
İhbar ile şikayetleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için GİB'in resmi internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi hizmetleri güncellendi.
Ayrıca, BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları (“gibihbar” üzerinden “DM-Direkt Mesaj” yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189) hizmete açıldı.
KİMLER ŞİKAYET EDİLEBİLECEK?
Gelir İdaresi Başkanlığı'na göre ihbar edilebilecek konular şu şekilde:
-Düşük KDV oranı uygulanması
-IBAN/PTT çeki yolu ile ödeme talep edilmesi
-Fiş/fatura verilmemesi
-Başka işletmenin POS cihazının kullanılması
-Mükellefiyet kaydının olmaması
-Sahte/yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması
-Personel ücretinin elden ödenmesi
-Kira gelirinin beyan edilmemesi
-Tapu harcının eksik ödenmesi
-Kaçak ürün satışının yapılması
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.