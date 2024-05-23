Kirada 2 ay sonra yüzde 25 kalkıyor: Sözleşmeyi 1 Temmuz’da yenilerseniz…

Büyük ihtimalle kirada yüzde 25 sınırı sisteminin devam etmeyeceğini açıklayan Şimşek, "Yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum" diye konuştu.

Belirsiz cevapların ortasında kalan ev sahipleri ve kiracılar yüzde 25 zam sınırıyla ilgili ayrıntıları merak ediyor. Peki, yeni dönem ev sahibi ve kiracıları nasıl etkileyecek?

YÜZDE 25 SINIRI 1 TEMMUZ DAHİL UYGULANACAK

Kira zam oranlarının belirlenmesi TÜFE 12 ay ortalamasına göre belirlenecek. Ev sahibi oranı kendi istediği gibi ayarlayamayacak.

Kiracı ve ev sahiplerinin bilmesi gereken önemli bir detay da şu: Yüzde 25 sınırı 1 Temmuz dahil uygulanacak. Yani sözleşmesini 1 Temmuz’da yenileyenler yasalara göre bir yıl daha yüzde 25 zamlı kira öderken, 2 Temmuz’da yenileyenler enflasyon ortalamasını baz alacak.

ZAM SINIRI 2 TEMMUZDA SONA ERECEK

Sözleşme yenileme dönemi ocak ayı ise zam için Ocak 2025 tarihi beklenecek. Hürriyet'in haberine göre, zam sınırı 2 Temmuz’da sona erecek ancak bu tarihte tüm ev sahipleri zam yapmayacak. Çünkü kiraya zam ‘yılda bir kez’ ve ‘sözleşme yenileme döneminde’ yapılır.

Son yıllarda ekonomik kriz, işsizlik gibi faktörler ev sahibi ve kiracılar arasında büyük anlaşmazlıklara yol açtı. Ev kiralarındaki orantısız artışların sonu adliyelerde bitti. Dava öncesi arabulucuk şartı getirilse de yine çözüme kavuşulamadı.

Davalık olan ev sahibi ve kiracıların güncel yasal zam oranına uyması gerekiyor. Eğer bu bir kira tespit davası ise, mahkeme güncel kira değerini açıklayacak, karar kesinleştikten sonra da kira zam döneminde TÜFE 12 ay ortalaması dikkate alınacak. (Tarih 1 Temmuz sonrası ise)

Kaynak: Haber Merkezi