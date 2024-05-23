Çayırova'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Osman Nuri Aksoy Cami'de gerçekleştirilen uğurlama programına katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hacı adaylarıyla tek tek selamlaştı. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, daha sonra eller semaya açılarak hep birlikte dualar edildi. Bünyamin Çiftçi, "Hacı farzını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden hacı adaylarımızı dualarla uğurladık. Rabbim ibadetlerini kabul, hayırlısıyla gidip dönmeyi nasip eylesin" dedi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.