Kocaeli’deki o dere simsiyah akıyor

Kandıra Lokmanlı mahallesi muhtarı İrfan Özer, Sarısu Deresinde oluşan kirlilik ve pis kokuya isyan etti. İrfan Özer, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Mahallemiz sınırları içerisinden geçen Sarısu deresi geçtiğimiz günlerde de bu şekilde simsiyah akıyordu ve dere içerisinde bulunan balıkların toplu ölümlerine şahit olmuştuk, bugün yine dere kim ya da kimler tarafından kirletildi bilmiyoruz. Bu dereden köy halkı hayvanlarını suluyor , Allah muhafaza mahalle sakinlerinin hayvanları zehirlenebilir yetkililerden bir an evvel bu duruma el atmalarını istiyoruz bu dereye bu atık nereden geliyor ? Bunun sorumluları kimler mahallem ve civar mahalleliler bu soruların cevabını bekliyor."
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ispanakli Bonfi̇le - KOCAELİ HALKI ALIŞKIN ÇÖP KOKUSUNA, MAYA KOKUSUNA,YANIK YANIK SUNTA KOKUSUNA "ÇOK ÇALIŞMAKTAN OLUYOR...
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.