Kocaeli’deki o dere simsiyah akıyor

Kandıra Lokmanlı mahallesi muhtarı İrfan Özer, Sarısu Deresinde oluşan kirlilik ve pis kokuya isyan etti. İrfan Özer, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Mahallemiz sınırları içerisinden geçen Sarısu deresi geçtiğimiz günlerde de bu şekilde simsiyah akıyordu ve dere içerisinde bulunan balıkların toplu ölümlerine şahit olmuştuk, bugün yine dere kim ya da kimler tarafından kirletildi bilmiyoruz. Bu dereden köy halkı hayvanlarını suluyor , Allah muhafaza mahalle sakinlerinin hayvanları zehirlenebilir yetkililerden bir an evvel bu duruma el atmalarını istiyoruz bu dereye bu atık nereden geliyor ? Bunun sorumluları kimler mahallem ve civar mahalleliler bu soruların cevabını bekliyor."

Kaynak: Haber Merkezi