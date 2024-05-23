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Plajlardaki ‘Mavi bayrak’ sayısı açıklandı: Kocaeli’de sayı değişmedi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Mavi Bayrak plajlarımıza çok yakışıyor!” mesajıyla Türkiye’de bu yıl 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatın ‘Mavi Bayrak’ ödülü almaya hak kazandığını duyurdu. Kocaeli’de 2023 yazında 9 plajda mavi bayrak dalgalanmıştı.

Plajlardaki ‘Mavi bayrak’ sayısı açıklandı: Kocaeli’de sayı değişmedi mask
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Uluslararası Mavi Bayrak jürisi, 2024 yılı mavi bayrak ödüllerini açıkladı. Jürinin yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak.

Türkiye’nin Mavi Bayraklı plaj sayısında bu yıl da dünya üçüncülüğünü koruduğunu belirten Bakan Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından bugün açıklanan Mavi Bayrak ödülleri sıralamasında yakaladıkları istikrarlı başarının gurur verici olduğunu ve birincilik hedefleri yolunda kararlılıkla ilerlediklerini söyledi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRKÇEV) koordinasyonunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle sürdürdükleri başarılı çalışmalarla sayıyı her geçen yıl yükselttiklerine vurgu yapan Bakan Ersoy, paylaşımında, bu yıl Türkiye’nin 16 plajında daha Mavi Bayrak dalgalanacağını kaydetti.

"ÜLKEMİZİN 16 PLAJINDA DAHA MAVİ BAYRAK DALGALANACAK''

Bakan Ersoy şu paylaşımı yaptı:

“Mavi Bayrak plajlarımıza çok yakışıyor! Ülkemizden bu yıl 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazandı. En çok Mavi Bayrak sahibi ülkeler sıralamasında dünya 3’üncülüğümüzü bu sene de koruyoruz. Bu istikrarlı başarımız elbette gurur verici ama birincilik hedefimiz yolunda da kararlılıkla ilerliyoruz. Mavi Bayraklı plaj sayımızı Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRKÇEV) koordinasyonunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle sürdürdüğümüz başarılı çalışmalarla her geçen yıl daha da yükseltiyoruz. Bu sene ülkemizin 16 plajında daha Mavi Bayrak dalgalanacak. Hayırlı olsun.”

TÜRKİYE'NİN 16 PLAJINA DAHA MAVİ BAYRAK

Dünyanın en çok Mavi Bayraklı plajına bu yıl yine İspanya sahip olurken ikinciliği de Yunanistan elde etti. Türkiye’nin üçüncü olduğu listede İtalya dördüncü, Fransa da beşinci sırada yer aldı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen uluslararası Mavi Bayrak ödüllerine Türkiye’den bu yıl 16 plaj daha layık görüldü.

Türkiye’nin 2023 yılında 551 olan Mavi Bayraklı plaj sayısına bu sene; İstanbul’da 3, Balıkesir’de 3, Aydın’da 3, Antalya’da 2, Muğla’da 2, İzmir’de 1, Çanakkale’de 1, Tekirdağ’da 1, Bursa’da 1, Kırklareli’nde 1 ve Yalova’da da 1 plaj eklendi.

Samsun, Mersin, Kocaeli, Bartın, Ordu, Zonguldak ile Van Mavi Bayrak sayısı değişmeyen iller oldu.

Antalya ise 2024 yılında 233 plaj ile Türkiye’nin en çok Mavi Bayrak sahibi şehri olurken Muğla 112 plaj ile ikinci, İzmir 64 plaj ile üçüncü sırada yer aldı. Balıkesir, Aydın, Samsun, Çanakkale, Mersin, Kocaeli ve Tekirdağ ise İzmir’in ardından sırasıyla en çok Mavi Bayraklı plaja sahip olan iller arasında yer aldı.

MAVİ BAYRAK DÜNYADA 50 ÜLKEDE UYGULANIYOR

Türkiye’de Mavi Bayrak Programı, Avrupa Birliğinin 1987 yılını çevre yılı ilan etmesi ile başlatıldı. Halk sağlığını korumayı, çevre eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetleri ile bunu devam ettirmeyi hedef alan program Türkiye’de 1993 yılında uygulanmaya konuldu.

Program kapsamında, Mavi Bayraklı plajlar 33, marinalar 38, turizm tekneleri 51 ve bireysel yatlar 4 kriter ile 16 davranış kuralı içeriyor. Plajlarda sezon içerisinde 15 gün ara ile yüzme suyu analizlerinin yapılması, atık su arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli imkanları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirme zorunlu kriterlerden bazılarından. Marinalar ve turizm tekneleri için kurumsal sosyal sorumluluk ve halkın katılımı ve eğitimi de ayrıca beklenen kriterler arasında.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, dünyada Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda 50 ülkede uygulanıyor.

Kaynak: İHA

# Türkiye, Kocaeli, Bursa, sosyal, HER, İstanbul

23 May 2024 - 10:14 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Blue Flagger - Sahilden 5 metre açıktan alınması gereken numune, 150 metre açıktan alınırsa mavi bayrak sayısı 1500de olabilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 10:57

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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