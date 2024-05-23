Kamp ateşi Kartepe'de yakıldı

Kartepe Belediyespor İzcilik Kulübü tarafından Derbent Kamp Merkezi'nde iki gün süren ve çeşitli aktivitelerin yer aldığı kamp etkinliği düzenlendi. Programa katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman çocuklarla bir araya gelerek, sohbetlerine ve eğlencelerine eşlik etti. Kocaman, "İzcilik, kamp ateşi yakmaktır. Kartepe Belediyesi İzci Kulübümüz 62 izci ve 4 lideriyle iki gün boyunca doğada izciliğin temelleri üzerine pratik yapıyor. Cesur ve çalışkan izcilerimizin sertifika törenini de gerçekleştirdik. Her birini tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum" dedi.

Mustafa Kocaman, 17-19 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenen 1. aday izci kampında özverili çalışmaları ve kampı başarılı bir şekilde tamamladığı için Zeynep Taşkın, Yasemin Yarukluk, Nefes Ağdeniz, Ayşegül Işık, Muhammed Yuşa Yıldıra ve Samet Şimşek’e başarı belgelerini verdi.

Kaynak: İHA