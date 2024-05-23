Eylem Tok ile oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Bir kişinin ölümüne neden olup ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı açıklandı.

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde yaşanan trafik kazası, yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin aracının karıştığı bir olayla sonuçlandı ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA