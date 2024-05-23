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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
23 May 2024 - 10:38- Gündem G:

Konuta sınırsız satış vergisi geliyor

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Evini 5 yıldan sonra satanlara yüzde 40’a varan oranlarda vergi gelebilir. İki ve daha fazla konutu olanların Emlak Vergisi katlanabilir. Konut satışlarında güncel fiyat sistemine geçilmesi bekleniyor.

Konuta sınırsız satış vergisi geliyor mask
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Evini kiraya verenlerden sonra şimdi de evini satacaklara, birden fazla evi olanlara kötü haber geldi. Birden fazla konutu olanlara katlamalı Emlak Vergisi ve tapu harcı geleceği iddiaları gündem oldu. Ayrıca konutunu 5’inci yıldan sonra satanlardan da vergi alınmaya başlanması bekleniyor. Konut satışlarında vergilerin de piyasa bedelleri üzerinden hesaplanacağı iddia ediliyor. Bu kapsamda hem konut satanlar hem de konut alanlar yüklü vergilerle karşılaşabilir. Yeni düzenlemelerin konut fiyatlarında yeni bir zam dalgası yaratmasından endişe ediliyor. Düzenlemenin, yasa çıktıktan sonraki satışlara uygulanacağı belirtildi.

HAZİRAN’DA TBMM’DE

Sözcü’nün haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi reformuyla ilgili çalışmaları hızlandırdı. Vergi reformu taslağında, konut sahipleri ile konutu yatırım aracı olarak kullananların daha fazla vergi ödemelerine yol açacak düzenlemeler yer alıyor. Haziranın ilk haftasında TBMM’ye sunulması planlanan taslağın milyonlarca konut sahibini etkileyecek vergi değişikliği şöyle olacak: Mevcut düzenlemeye göre, satın alınan konut 5 yıl elde bekletilip 5’inci yıldan sonra satılırsa vergi ödenmiyor. Bu konut ilk 5 yıl içinde satılırsa Maliye, değer artış kazancı üzerinden yüzde 15-40 oranında vergi alıyor. Yeni düzenleme ile 5 yıl istisnasının kaldırılması bekleniyor. Satın alınan evin üzerinden 5-10 hatta 50 yıl da geçse satıldığı gün değer artış kazancı hesaplanıp vergisi alınacak.

- Taslak düzenleme ile konut alım satımında belediyeden alınan ve gerçek değerin altında kalan rayiç bedel uygulamasının kaldırılacağı ifade ediliyor. Konutların güncel piyasa değeri esas alınacağı, güncel değerlerin de ekspertiz raporlarıyla belirleneceği belirtiliyor. Güncel fiyata geçilmesi konutunu satanlara ağır vergi yükü getirirken, alıcının ve satıcının ödediği yüzde 2’şerlik tapu harcında da artış yaşanmasına neden olabilir. Kayıt dışılığı önlemek için tapu harcının düşürülmesinin görüşüldüğü de belirtildi.

- Taslak düzenlemeyle birden fazla evi olanların ikinci, üçüncü ve diğer evlerinden daha yüksek oranlarda Emlak Vergisi alınması da öngörülüyor. Örneğin iki evi olanlar, birinci evi için 5 bin lira vergi ödüyorsa ikinci evi için 7 bin 500 ya da 10 bin lira ödemek zorunda kalabilir. Tapu harcı tutarları da birden fazla evi olanlarda katlamalı olarak artabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

# ifade, yeni

23 May 2024 - 10:38 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Emekci - Şimdi oldu ev fiyatlarını artıracak hareket harika

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 11:46
04

Nurettin - Kasa boşaldı yeni gelir kaynakları devreye sokuluyor

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 11:19
03

Vatandaş - Evleri direk size verelim oldu olacak ? Evimi satacağım, % 40 ını devlete vereceğim, neden ? Evi bana devletmi yaptı ? Hiç bir devletin hiçbir vatandaş üzerinde bu denli hakimiyet kurma, malına ortak olma yetkisi ve salahiyeti yoktur. Bunun adı düpedüz sömürü ve zulümdür.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 11:18
02

Wallace - Yuh abi ev 5 seneden sonra yetmedi diye satıp başka eve geçerken vergi almak nedir?Ticaret yapmıyor insanlar ev değiştiriyor.5 seneden önce bile mantıksızdı hadi ona neyse de böyle mantık var mı?Sizin enflasyonu frenleyemeyişinizin bedelini halk neden sürekli ödüyor mültecileri atın sorun çözülür

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 11:05
01

Vatandaş - Bu ev sahiplerine nasıl bir düsmanliktir bu.bu aklıevvel zihni sinirler böyle kurallar getirirse yakında müteahhitler tek bir konut satamaz insaaat sektörüne de cenaze namazı kilarsiniz.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 10:49
05

Boş Yapma - @Vatandaş 01 nolu yoruma cevabı: sonunda ihtiyacı olanlar ev almış olur, yattığı yerden bir şey üretmeden kira geliri düşünenler ev almasın zaten

Yanıtla . 0Beğen . 4Beğenme 23 Mayıs 11:20
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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