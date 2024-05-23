Bu proje gençlere istihdam sağlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hibe programı çerçevesinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hazırlanan Başiskele Belediyesi'nin projesi "Genç Başiskele, Genç İstihdam" kapsamında resmi işlemlerde ticari belgelerin düzenlenmesi, geliştirme ve uyum eğitimi kursu eğitimleri başladı.
Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi (BAŞKİM) koordinesinde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde verilen kursa, muhasebe alanında kaydı bulunan 17 genç katılım gösteriyor. Haftada 4 gün verilen kurs 3 hafta sürecek. Toplamda 64 eğitim saatini başarıyla tamamlayan kursiyerler, MEB onaylı sertifikalarını alacak.
Sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk bilinciyle hazırlanan Genç Başiskele Genç İstihdam Projesi kapsamında Başiskele sınırları içerisindeki firma ve işletmelerin ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak bu firmaların nitelikli eleman ihtiyaçlarının giderilmesi ve verilecek uygulamalı atölye eğitimleriyle nitelik kazandırılan gençlerin istihdama kazandırılması sağlanıyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.