Sivrisineklerden korunmanın yolu renklerde gizli olabilir

Bilim insanları, bu yaz sivrisinek sezonunun çok kötü geçeceğini ve böcek kaynaklı hastalıklarda artış olacağını belirtti.

Sivrisinekleri uzak tutan spreyler, mumlar ve kremler mevcut olsa da, Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, giysilerinizin renginin de önemli bir rol oynadığını söylüyor.

Araştırmalara göre, sivrisinekler kırmızı, turuncu, siyah ve camgöbeği renklerini daha çekici bulurken, yeşil, mor, mavi ve beyaz gibi renkleri görmezden geliyorlar.

Washington Üniversitesi Biyoloji Profesörü Jeffrey Riffell, "En sık sorulan sorulardan biri, 'Sivrisineklerin beni ısırmasını nasıl engelleyebilirim?' Bu çalışmada, kırmızı rengin de önemli bir çekici faktör olduğunu bulduk. Bu renk sadece giysilerde değil, cildimizde de bulunuyor. Cildimizin tonu ne olursa olsun, hepimiz güçlü bir kırmızı sinyal yayıyoruz. Bu nedenle, kırmızı gibi çekici renklerden kaçınan giysiler giymek sivrisinek ısırıklarını önlemenin başka bir yolu olabilir," dedi.

2022'de yayımlanan bu çalışma da dişi sarı humma sivrisineklerinin (Aedes aegypti) farklı görsel ve kokulara verdikleri tepkiler inceledi.

Deneyde, sivrisinekler karbondioksit püskürtüldüğünde kırmızı, turuncu, siyah ve camgöbeği renkteki noktalara doğru uçtular, ancak yeşil, mavi ve mor renkteki noktalardan kaçındılar.

İnsanların karbondioksit soluması, sivrisineklerin bu gazı koklayabilmesine ve belirli renkleri daha çekici bulmasına neden oluyor.

Bu yaz sivrisineklerden korunmak için giysilerinizin rengini dikkatle seçmek, sivrisinek ısırıklarından kaçınmanın etkili bir yolu olabilir.