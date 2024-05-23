Mustafa Şahin’in abisi vefat etti

İzmit Tepecik Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde ikamet eden, 5 çocuk babası, emekli otobüs şoförü Recep Şahin (49) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. Yerel seçimde Yeniden Refah Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı olan ve İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin’in de abisi olan Recep Şahin’in cenazesi 24 Mayıs Cuma günü, öğle vakti, Yeşilova Tepeköy Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.