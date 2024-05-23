Yolun karşısına geçmek için koşan gence otomobil çarptı: Kaza anı kamerada

Rasimpaşa Mahallesi D-100 kara yolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen A.D.’ye (22), M.L. (40) idaresindeki otomobil çarptı. Meydana gelen kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek için koşan A.D.’ye otomobilin çarpması yer alıyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.