Sağlık personeline anne sütü ve bebek bakımı eğitimi

Kocaeli Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi Süleyman Paşa Salonu’nda ‘‘Anne Sütü, Emzirme Danışmanlığı Eğitimi” gerçekleşti. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Uzm. Dr. Zeliha Yeğin, Dr. Merve Arslan, Uzm. Dr. Ebru Karaca, Ebe Özlem Demiral, Hemşire Gonca Özcan, Ebe Derya Çelik, Hemşire Nihal Güzel, Ebe Yasemin Özışık, Hemşire Müge Acaralp tarafından eğitim verildi. Eğitimde emzirmenin anne için de bebek için de önemli olduğu ve anne sütünün değeri anlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 11 sağlık personeline yeni doğan ölümlerini azaltmak, emzirmeyi özendirmek ve bakım hizmetlerini geliştirmek amacıyla eğitim verildi. Eğitim programında ayrıca ilimizdeki hastanelerde görevli 20 sağlık personeli de yer aldı. Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen ve 3 gün süren eğitim programına katılan sağlık personeline anne ve bebek sağlığı, anne sütünün önemi ve emzirme konularında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Eğitim programını başarıyla tamamlayan sağlık personeline sertifika takdim edildi.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.