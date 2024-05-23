Üstat Neşet Ertaş eserleriyle Başiskele'de anılacak

24 MAYIS’TA GERÇEKLEŞECEK



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sivil Dünya, Kocaeli Kent Konseyi YADEP projesi kapsamında Başiskele Belediyesi'nin iştirakleriyle kaçırılmayacak bu konser 24 Mayıs 2024 Cuma akşamı saat 20.30'da Başiskele Yuvacık Sapağı merkezinde bulunan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecek.

GAZZE BARIŞINA KATKI SAĞLAMAK



Başta Filistin ve Gazze olmak üzere tüm dünyaya barışın gelmesine katkı sağlamak amacıyla Şef Emrullah Erçelik yönetimindeki Kocaeli Değirmendere Musiki Derneği korosu, Üstat Neşet Ertaş'ın eserlerini seslendirecekler. Kocaeli protokolünün de hazır bulunması beklenen konser ve etkinlik, Kocaeli Değirmendere Musiki Derneği ve Gölcük İznikliler Batum Havarisi Derneği ortak projesi olan üstat Neşet Ertaş'ı anma programının koordinatörlüğünü, Gazeteci Köksal Tüfekcioğlu yapıyor. Başiskele Belediyesi iştiraki ve katkılarıyla gerçekleşecek konsere halka açık olacak.



Kaynak: Haber Merkezi