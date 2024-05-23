Üstat Neşet Ertaş eserleriyle Başiskele'de anılacak

24 MAYIS’TA GERÇEKLEŞECEK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sivil Dünya, Kocaeli Kent Konseyi YADEP projesi kapsamında Başiskele Belediyesi'nin iştirakleriyle kaçırılmayacak bu konser 24 Mayıs 2024 Cuma akşamı saat 20.30'da Başiskele Yuvacık Sapağı merkezinde bulunan Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecek.
GAZZE BARIŞINA KATKI SAĞLAMAK
Başta Filistin ve Gazze olmak üzere tüm dünyaya barışın gelmesine katkı sağlamak amacıyla Şef Emrullah Erçelik yönetimindeki Kocaeli Değirmendere Musiki Derneği korosu, Üstat Neşet Ertaş'ın eserlerini seslendirecekler. Kocaeli protokolünün de hazır bulunması beklenen konser ve etkinlik, Kocaeli Değirmendere Musiki Derneği ve Gölcük İznikliler Batum Havarisi Derneği ortak projesi olan üstat Neşet Ertaş'ı anma programının koordinatörlüğünü, Gazeteci Köksal Tüfekcioğlu yapıyor. Başiskele Belediyesi iştiraki ve katkılarıyla gerçekleşecek konsere halka açık olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.