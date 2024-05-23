Bakan Şimşek: Yapısal problemlerimizi çözüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Arap Bankacılık Zirvesi'nde konuştu.
Şimşek konuşmasında "Parasal politikalarımız istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek ayrıca "Cari açıktaki düşüş rezerv birikiminin temeli olacak" dedi.
Şimşek "Portföy tercihleri TL'nin lehine olacak ve reel kur lehimize dönerek dezenflasyonu güçlendirecek" derken " Türkiye henüz küresel dezenflasyon rüzgarına kapılmadı" ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.