Altın fiyatları düşüyor

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 454 liradan yaparken; 23 Mayıs Perşembe günü saat 07:30 itibarıyla itibarıyla 2 bin 455 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 024 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 015 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.455,36

Satış: 2.455,71

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.368,65

Satış: 2.369,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.928,57

Satış: 4.015,09

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.714,29

Satış: 16.011,23

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.832,59

Satış: 8.030,17

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.714,29

Satış: 16.011,23

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.496,52

Satış: 16.912,60

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.317,17

Satış: 1.739,13

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.235,91

Satış: 2.366,81