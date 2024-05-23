Yeni araçlar Kocaeli’de üretilecek!

Hem içten yanmalı hem de elektrikli araç üretebilen Türkiye’nin ilk ve tek fabrikası olan Yeniköy, Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanan çok katlı mimarisi ile üretimde verimliliği artırıyor. Fabrikada yapılan her bir TL'lik üretimin Türkiye’deki üretime 2.6 TL'lik katkı sağladığı belirtiliyor. Yeniköy Fabrikası'nın yıllık üretim kapasitesi şu an 245 bin adet olup, yatırımlar tamamlandığında bu kapasite 405 bin adede ulaşacak.

Ford Otosan yeniden tasarladığı Yeniköy Fabrikası'nın kapılarını basın mensuplarına açtı. 2021'de duyurulan 2 milyar euroluk Türkiye'nin en büyük otomotiv yatırımının bir parçası olan tesiste, yeni nesil Transit ve Tourneo Custom üretiliyor.

Ford Otosan Lideri Güven Özyurt'un verdiği bilgiye göre, Yeniköy Fabrikası, doğrudan 3 bin 500’den fazla kişiye istihdam yarattı. Yan sanayi alanında, 10'dan fazla tedarikçinin fabrika çevresinde kurduğu yeni işletmeler sayesinde de ilave istihdam yaratılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan’ın her bir TL'lik üretimi Türkiye üretimini 2.6 TL artırıyor. Şirketin Türkiye GSYH'ına yaptığı 1 TL'lik katkı ise, Türkiye GSYH'ına 3.3 TL olarak geri dönüyor/yansıyor.

Yine Özyurt'un yaptığı açıklamalardan, yapılan yatırımlar ile esnek ve entegre bir tesise dönüşen Yeniköy Fabrikası'nın, gerektiğinde yüzde 100 kapasite transferi ile hem içten yanmalı hem de elektrikli araçları üretebilecek Türkiye’deki ilk ve tek fabrika konumunda olduğunu öğreniyoruz.

Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 245 bin adet araç iken, planlanan yatırımlar tamamlandığında bu kapasitenin yıllık 405 bin adede yükseleceğini de belirtelim.

Bu gerçekleştiğinde ise, Ford Otosan’ın toplam yıllık üretim kapasitesi 900 bin adedin üzerine çıkacak.

VOLKSWAGEN'E ÜRETİM YAPACAK

Otosan'ın Yeniköy fabrikasının bir diğer önemi de, Ford Transit Custom’ın dünyadaki tek üretim merkezi olması. Yeniköy’de hattan indirilen ilk araç da yeni nesil Ford Transit Custom olurken, Ford’un ikinci tamamen elektrikli ticari aracı olan ve Avrupa’da satışa sunulan E-Transit ve E- Tourneo Custom da bağlanabilirlik özellikleriyle Yeniköy’de üretiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi