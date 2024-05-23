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KPSS geç başvuru için bugün son

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Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS geç başvuru tarihi belli oldu. Temmuz ve Ağustos ayında yapılacak olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için geç başvuru süresi bugün sona eriyor. Adaylar başvurularını bu gece ÖSYM AİS ekranında saat 23.59'a kadar tamamlayabilir. İşte KPSS geç başvuru ekranı ve tüm detaylar…

KPSS geç başvuru için bugün son mask
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KPSS geç başvuru tarihi gündemdeki yerini aldı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden henüz başvurusunu tamamlayamayanlar KPSS geç başvuru tarihi son gün ne zaman, başvuru ücreti ne kadar ve nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için geç başvurusunda başvurulardan alınan başvuru ücreti normal döneminkinden yüzde 50 artırımlı oluyor.

KPSS GEÇ BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR!

KPSS GEÇ BAŞVURU 23 Mayıs 2024 saat 23.59'da bitecek!

KPSS LİSANS GENEL YETENEK, GENEL KÜLTÜR VE EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Sınavın geç başvuru tarihleri 22-23 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

KPSS LİSANS GENEL YETENEK, GENEL KÜLTÜR VE EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI NE ZAMAN?

Genel yetenek ve genel kültür sınavı 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

Eğitim bilimleri ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.

23 May 2024 - 11:58 - Eğitim --- Okunma

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