'Küçük Köy’ün Büyük Kadınları' beğeniyle izlendi

Çayırova Belediyesi’nin destekleriyle Çayırova Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kurulan, Çayırovalı Oyuncu Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği Küçük Köy’ün Büyük Kadınları, isimli oyun, 22 Mayıs Çarşamba Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle bir araya geldi. Senaristliğini ve yönetmenliğini Zeynep Karpuz’un gerçekleştirdiği Küçük Köy’ün Büyük Kadınları isimli tiyatro oyununda, Çayırovalı amatör kadın tiyatro oyuncularının performansı büyük alkış aldı. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ni dolduran tiyatroseverler, oyun sonunda Çayırovalı tiyatro oyuncularını dakikalarca alkışladı. Köye bir öğretmenin gelişiyle hayatları değişen kadınların hayatını konu alan oyun, ikinci kez sahnelendi ve yine izleyicisinin büyük beğenisini kazandı. Çayırovalı Oyuncu Kadınlar Tiyatro Topluluğu kendilerini yalnız bırakmayan tiyatroseverlere çok teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.