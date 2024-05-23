6 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi’nde salı günü gece saatlerinde meydana gelen kazada, A.G. idaresindeki 54 B 0624 Kia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı yöne geçerek R.A. hakimiyetindeki 54 EG 536 Land Rover marka pikap ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan A.G, R.S, M.S, S.C, D.B. ile pikap sürücüsü R.A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.
Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen pikapla çarpıştığı anlar yer alıyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
. - Gaz pedalını söküp atın lütfen
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.