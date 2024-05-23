İzmit'te o otobüslerin güzergahı değişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit’in Malta Mahallesi’ndeki Piotr Wilcynski Bulvarı üzerinde üstyapı çalışması gerçekleştirecek. Büyükşehir belediyesi ekiplerinin gerçekleştireceği çalışma kapsamında bazı toplu taşıma araçlarının güzergahları değiştirilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 24 Mayıs Cuma günü (yarın) saat 09.30’da başlayacağı ve 8 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek olan çalışma kapsamında Hat 85-88, SH5, SH6, 32B,70, 145, SH-1 ve SH8’in güzergahları değiştirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yoldabekleyen ögretmen - Degirmendereden izmite saat bası otobus gidiyor.köy mü burası? 5 karamursel otobusu geciyor 1 tane degirmendere..Yaşlı insanlar perisan ediliyor..bu nasil hizmet anlayışı?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.