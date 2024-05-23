Türk kahvesine bir ayda rekor zam geldi

Gıda fiyatlarındaki artış durdurulamıyor. Çaya gelen yüksek zamların ardından kahvedeki fiyat artışları da dikkat çekiyor.
Türk kahvesinin fiyatında sadece geçen ay yüzde 15’in üzerinde fiyat artışı yaşandı. 100 gram Türk kahvesinin fiyatı 46 TL’yi buldu.
Gıda ürünlerinde yaşanan artışın ardından Türk kahvesi de nasibini aldı. Son bir ay içerisinde Türk kahvesine yüzde 15 zam geldi. Böylece Türk kahvesinin kilosu 460 TL’den satılıyor
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.