Bu hafta pazarda fiyatlar nasıl? İşte yanıtı

İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na kurulan Perşembe Pazarı’ndaki fiyatları okurlarımız için derledik. Yeni haftada üzüm, anjelika, mısır tezgâha çıkarken domates, kabak, bezelyede fiyat düştü. Çarliston biber, patlıcan ve kıl biber ise fiyatı yükselen ürünler arasında yer aldı.

PAZARIN YENİ ÜRÜNLERİ VARDI

Yeni haftada Perşembe Pazarı tezgâhlarına iki yeni ürün satışa çıktı. Yeni ürünlerden Anjelika kilosu 100 TL’den satılırken mısır ise tanesi 16 TL’den satıldı. Uzun zamandır tezgâhlarda yer almayan dut bu hafta birçok tezgâhta görülürken, kâsesi 50 TL’den kilosu 100 TL’den alıcı buldu. Kivi ve brokoli kısa bir aranın ardından yeniden satışa sunuldu, kivi kilosu 35 TL’den satılırken brokoli de tanesi 30 TL’den satıldı.

PATATESİN FİYATI ZAMLANDI

Bu hafta pazarda pek çok ürünün fiyatına, bir önceki haftaya göre zam geldi. Başta patates olmak üzere çarliston biber, kıl biber, patlıcan, roka, dereotu, taze soğan, mor lahana, ıspanak, semizotu, enginar, elma ve yeşil elma fiyatına zam gelen ürünler oldu. Fiyatı düşen ürünler ise başta soğan olmak üzere domates, kabak, kıvırcık, taze fasulye, bezelye, bakla, pazı, karpuz, kavun, kayısı ve kiraz oldu.