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23 May 2024 - 13:12- Gündem G:

Bu hafta pazarda fiyatlar nasıl? İşte yanıtı

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İzmit Perşembe Pazarı’nda yeni ürünler tezgaha gelirken, patatesin zamlanması dikkat çekti.

Muhammet Emin Can
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Bu hafta pazarda fiyatlar nasıl? İşte yanıtı
Bu hafta pazarda fiyatlar nasıl? İşte yanıtı
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İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na kurulan Perşembe Pazarı’ndaki fiyatları okurlarımız için derledik. Yeni haftada üzüm, anjelika, mısır tezgâha çıkarken domates, kabak, bezelyede fiyat düştü. Çarliston biber, patlıcan ve kıl biber ise fiyatı yükselen ürünler arasında yer aldı.

 

Bu hafta pazarda fiyatlar nasıl? İşte yanıtı

PAZARIN YENİ ÜRÜNLERİ VARDI

 

Yeni haftada Perşembe Pazarı tezgâhlarına iki yeni ürün satışa çıktı. Yeni ürünlerden Anjelika kilosu 100 TL’den satılırken mısır ise tanesi 16 TL’den satıldı. Uzun zamandır tezgâhlarda yer almayan dut bu hafta birçok tezgâhta görülürken, kâsesi 50 TL’den kilosu 100 TL’den alıcı buldu. Kivi ve brokoli kısa bir aranın ardından yeniden satışa sunuldu, kivi kilosu 35 TL’den satılırken brokoli de tanesi 30 TL’den satıldı.

 

Bu hafta pazarda fiyatlar nasıl? İşte yanıtı

PATATESİN FİYATI ZAMLANDI

 

Bu hafta pazarda pek çok ürünün fiyatına, bir önceki haftaya göre zam geldi. Başta patates olmak üzere çarliston biber, kıl biber, patlıcan, roka, dereotu, taze soğan, mor lahana, ıspanak, semizotu, enginar, elma ve yeşil elma fiyatına zam gelen ürünler oldu. Fiyatı düşen ürünler ise başta soğan olmak üzere domates, kabak, kıvırcık, taze fasulye, bezelye, bakla, pazı, karpuz, kavun, kayısı ve kiraz oldu.

Bu hafta pazarda fiyatlar nasıl? İşte yanıtı

 

ÜRÜN

ADI

GEÇEN HAFTA (TL)

BU

HAFTA (TL)

Dolmalık biber

40

40

Çarliston biber

20

25

Kıl biber

20

100

Kapya

40

40

Patlıcan

20

30

Domates

20

15

Çeri domates

35

-

Pembe domates

-

20

Salkım domates

-

15

Salatalık

20

20

Kabak

40

25

Havuç

25

25

Limon (file)

20

20

Maydanoz

10

10

Kıvırcık

25

20

Roka

10

15

Dereotu

10

15

Taze soğan

15

20

Mor lahana

20

25

Patates

12,50

16,50

Soğan

15

12,50

Ispanak

25

30

Semizotu

20

25

Taze Fasulye

60

50

Mantar

90

90

Bezelye

30

25

Sarma yaprağı

-

100

Mısır (tane)

-

16

Bakla

35

25

Sarımsak

-

200

Barbunya

-

100

Pırasa

20

20

Enginar

25

40

Brokoli

-

30

Pazı

20

10

Karalahana

15

15

Çiriş otu

-

50

Erik

80

80

Anjelika

-

100

Karpuz

25

15

Kavun

60

25

Çilek

50

50

Dut

-

100

Muz

50

50

Kayısı

80

40

Kiraz

60

50

Üzüm

-

120

Kivi

-

35

Portakal

-

20

Şeftali

-

35

Elma

15

25

Yeşil elma

16

25

 

# yeni, İzmit, hafta

23 May 2024 - 13:12 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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