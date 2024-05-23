Bu hafta pazarda fiyatlar nasıl? İşte yanıtı

İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı’na kurulan Perşembe Pazarı’ndaki fiyatları okurlarımız için derledik. Yeni haftada üzüm, anjelika, mısır tezgâha çıkarken domates, kabak, bezelyede fiyat düştü. Çarliston biber, patlıcan ve kıl biber ise fiyatı yükselen ürünler arasında yer aldı.
PAZARIN YENİ ÜRÜNLERİ VARDI
Yeni haftada Perşembe Pazarı tezgâhlarına iki yeni ürün satışa çıktı. Yeni ürünlerden Anjelika kilosu 100 TL’den satılırken mısır ise tanesi 16 TL’den satıldı. Uzun zamandır tezgâhlarda yer almayan dut bu hafta birçok tezgâhta görülürken, kâsesi 50 TL’den kilosu 100 TL’den alıcı buldu. Kivi ve brokoli kısa bir aranın ardından yeniden satışa sunuldu, kivi kilosu 35 TL’den satılırken brokoli de tanesi 30 TL’den satıldı.
PATATESİN FİYATI ZAMLANDI
Bu hafta pazarda pek çok ürünün fiyatına, bir önceki haftaya göre zam geldi. Başta patates olmak üzere çarliston biber, kıl biber, patlıcan, roka, dereotu, taze soğan, mor lahana, ıspanak, semizotu, enginar, elma ve yeşil elma fiyatına zam gelen ürünler oldu. Fiyatı düşen ürünler ise başta soğan olmak üzere domates, kabak, kıvırcık, taze fasulye, bezelye, bakla, pazı, karpuz, kavun, kayısı ve kiraz oldu.
ÜRÜN
ADI
GEÇEN HAFTA (TL)
BU
HAFTA (TL)
Dolmalık biber
40
40
Çarliston biber
20
25
Kıl biber
20
100
Kapya
40
40
Patlıcan
20
30
Domates
20
15
Çeri domates
35
-
Pembe domates
-
20
Salkım domates
-
15
Salatalık
20
20
Kabak
40
25
Havuç
25
25
Limon (file)
20
20
Maydanoz
10
10
Kıvırcık
25
20
Roka
10
15
Dereotu
10
15
Taze soğan
15
20
Mor lahana
20
25
Patates
12,50
16,50
Soğan
15
12,50
Ispanak
25
30
Semizotu
20
25
Taze Fasulye
60
50
Mantar
90
90
Bezelye
30
25
Sarma yaprağı
-
100
Mısır (tane)
-
16
Bakla
35
25
Sarımsak
-
200
Barbunya
-
100
Pırasa
20
20
Enginar
25
40
Brokoli
-
30
Pazı
20
10
Karalahana
15
15
Çiriş otu
-
50
Erik
80
80
Anjelika
-
100
Karpuz
25
15
Kavun
60
25
Çilek
50
50
Dut
-
100
Muz
50
50
Kayısı
80
40
Kiraz
60
50
Üzüm
-
120
Kivi
-
35
Portakal
-
20
Şeftali
-
35
Elma
15
25
Yeşil elma
16
25
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.