Gözlüğü Haluk Levent'e kaptırdı, hayranlarını eliyle besledi

Dün gece Jolly Joker sahnesinde sevenleriyle buluşan Haluk Levent, hayranlarına adeta unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne hayatına başladığı günden bu yana albümlerinde yer alan şarkıları seslendiren Haluk Levent yine yerinde duramadı. 'Halka inilmez, halka çıkılır' diyen Haluk Levent, sahneden seyircilerin arasına girerek, İsmail Yıldız isimli hayranının gözlüğünü çıkarttı.
Gözlüğü kendisi takan sanatçı, 'Dert olur' şarkısını masada bulunanlar ile birlikte söyledi.
Mehmet Ali Kaşka isimli hayranının masasına oturan Levent, Kaşka'yı elleriyle besledi. Hem şarkısın söyleyen, hem de hayranına karpuz yediren Levent yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kaldı.
Usta sanatçı, konserin sonunda uzun süre alkışlandı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.