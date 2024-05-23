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Son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi mask
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Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada, şehit askerler için başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "17 Mayıs’ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala ve 22 Mayıs’ta Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ile, 160 yıl önce (21 Mayıs 1864) ana yurtlarından sürgün edilerek hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz." denildi.

Toplantıda, kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uygulanan terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi de dahil son bir haftada 48 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1048 oldu.

Yasa dışı geçişler engelleniyor

Birçok ülke tarafından örnek alınan, çok yönlü ve katmanlı güvenlik sistemiyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 10'unun terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca 1390 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle, 01 Ocak’tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 345’e yükseldi.

Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55 bin 507 oldu.

Bakan Güler, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul edecek

Bilgilendirme toplantısında, 21 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Romanya başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı, Güler'in aynı gün Vietnam Genel Kurmay Başkan Yardımcısını kabul ettiği belirtildi.

Bakan Güler'in bugün de Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul edeceği bilgisi paylaşıldı.

" İsrail insani yardımların girişine izin vermelidir"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"7 Ekim’den bu yana Filistin halkına yönelik orantısız ve acımasız saldırılarını sürdüren İsrail; daha fazla masum Filistinli ölmeden bir an evvel saldırılarını durdurmalı, Filistin halkının ihtiyacı olan insani yardımların girişine izin vermelidir.

Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulme uluslararası toplumun artık dur demesi gerektiğini bir kez daha vurguluyor; bazı Avrupa ülkelerinin Filistin Devleti’ni tanıma kararlarını uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın bir gereği olarak memnuniyetle karşılıyoruz.

1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip bir Filistin, sadece barış için değil hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için şarttır."

Kaynak: TRT Haber

# İsrail, başkan, recep tayyip erdoğan

23 May 2024 - 13:24 - Türkiye --- Okunma

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