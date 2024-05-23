Kocaeli'de dolu ve sağanak etkili oldu: "Çok felaket"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün aralarında Kocaeli'nin de bulunduğu 7 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Kocaeli'de bugün öğle saatlerinde sağanak başladı. Kentin bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar şemsiyeleri ile korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için saçak altlarına sığındı. Kimi vatandaşlar da yağmur altında eğlenceli anlar yaşadı. Kocaeli'nin turizm destinasyonu ilçesi Kandıra'ya ise dolu yağdı. Bir vatandaş dolu yağışını, "Çok felaket" diyerek görüntüledi.
Yağmur yağışının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.