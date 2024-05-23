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23 May 2024 - 13:28- Gündem G:

Çilek Köy’de hasat etkinliğine hırsız engeli

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İzmit Belediyesi tarafından 12 bin dönümlük alana dikilin 25 bin çilek fidesinde bugün hasat yapılıp, geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlanacaktı. Dün gece alana giden yetkililer, çileklerin çalındığını tespit etti. İzmit Belediyesi hasat etkinliğini iptal etmek zorunda kaldı.

Çilek Köy’de hasat etkinliğine hırsız engeli mask
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İzmit Belediyesi Çayırköy Mahallesi’nde hayata geçirdiği Çilek Köyü projesinde hasata hazırlanıyordu. Vatandaşlar ile birlikte arazide gerçekleşecek hasat sonrası elde edilen gelir ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için harcanacaktı. Bugün gerçekleşecek hasat etkinliği öncesinde son hazırlıkları tamamlamak için alana giden yetkililer, çileklerin olmadığını fark etti. Etkinlik meydana gelen hırsızlık yüzünden iptal edildi.

İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Dün gece bahçemizin tellerini kesen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 25 bin çilek fidesinin dikili olduğu, 12 dönümlük arazimizdeki çilekleri toplayarak büyük bir hırsızlık gerçekleştirmişlerdir. Bu hırsızlık olayı, sadece bizim değil, aynı zamanda ihtiyaç sahibi kız öğrencilerimizin de büyük bir mağduriyetine yol açmıştır. Bu sebeple, bu akşam saat 19.00’da İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleşecek olan Çilek Hasat Etkinliği maalesef ertelenmiştir. Olayın faillerinin tespiti ve adalete teslim edilmesi için güvenlik güçleriyle temasa geçilmiştir. Çilek Köyü projemiz kapsamında elde edilen gelirle desteklediğimiz ihtiyaç sahibi kız öğrencilerimizin eğitimlerine olan katkılarımızı kesintisiz sürdürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yaşanan bu talihsiz olay nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diler, anlayışları için teşekkür ederiz. Yeni hasat etkinliği tarihini en kısa sürede duyuracağımızın da bilinmesini isteriz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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23 May 2024 - 13:28 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
09

Ha Ha - Meclis üyeleri çaldırmıştır a bu dönem o bahanede yok sahi pardon bu ne ya çilek etkinliğinden bir gece önce çilek çalınıyor hemde 12 dönüm yanlız bunları çalmak toplamak yani öyle bi saat iki saatlik iş değil haberiniz olsun hırsızlar böyle meşakatli işlere pek girmezler bu kadar maşakatli iş yapacak olsalar hırsızlık yapmazlar zaten bence bunu iyi araştırın:)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 15:25
06

Sakıncalı Piyade - Yapılan yorumlara bakıyorum da belediye yo suçlamak için gene bahane bulunmuş.

Aklıma gelen ilk cevap

Hırsızın hiç mi suçu yok.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 14:43
05

Vatandaş - O Kadar Zabıta Güvenlik Var Boş Boş Duruyor Hele Hele Zabıta Camii Çay Ocakları Kahve Köşelerinde Hasat.Olmuş Mahsul Yetişmiş Boş Bırakılırmı

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 14:40
04

Hrun - İzmit Belediyesi'nin her yaptığı olay.hersey olumsuz olabilirmi ya bı gudubetlik var

Yanıtla . 6Beğen . 7Beğenme 23 Mayıs 14:22
03

Kamil041 - çileğinde hırsızlığı mı olur yahu şaştım bu işe

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 23 Mayıs 13:51
07

Sakıncalı Piyade - @Kamil041 03 nolu yoruma cevabı: Evet olur pazarda kilosu 60 tl

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 14:43
02

İZMİT'Lİ - MADEM İDDİALI İŞLER YAPIYOSUNUZ,BİR TARLAYI BİLE HIRSIZLARDAN KORUYAMIYORSANIZ!!İÇ İŞLERİNDE KİM BİLİR NELER DÖNÜYOR.BİR GÜN ÖNCE TOPLAMAYA DAVET EDİYORSUNUZ,ARADAN GÜN GEÇMEDEN SAATLER İÇİNDE ÇALDIRIYORSANIZ ,NE DEMEMİZİ BEKLİYORSUNUZ.ERTELENDİ DEDİĞİNİZ NEDİR?AYNI ÇİLEK TARLASINI SERA!YAMI ÇEVİRECEKSİNİZ.

Yanıtla . 4Beğen . 9Beğenme 23 Mayıs 13:42
Diğer 7 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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