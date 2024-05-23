Çilek Köy’de hasat etkinliğine hırsız engeli

İzmit Belediyesi Çayırköy Mahallesi’nde hayata geçirdiği Çilek Köyü projesinde hasata hazırlanıyordu. Vatandaşlar ile birlikte arazide gerçekleşecek hasat sonrası elde edilen gelir ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için harcanacaktı. Bugün gerçekleşecek hasat etkinliği öncesinde son hazırlıkları tamamlamak için alana giden yetkililer, çileklerin olmadığını fark etti. Etkinlik meydana gelen hırsızlık yüzünden iptal edildi.
İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Dün gece bahçemizin tellerini kesen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 25 bin çilek fidesinin dikili olduğu, 12 dönümlük arazimizdeki çilekleri toplayarak büyük bir hırsızlık gerçekleştirmişlerdir. Bu hırsızlık olayı, sadece bizim değil, aynı zamanda ihtiyaç sahibi kız öğrencilerimizin de büyük bir mağduriyetine yol açmıştır. Bu sebeple, bu akşam saat 19.00’da İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleşecek olan Çilek Hasat Etkinliği maalesef ertelenmiştir. Olayın faillerinin tespiti ve adalete teslim edilmesi için güvenlik güçleriyle temasa geçilmiştir. Çilek Köyü projemiz kapsamında elde edilen gelirle desteklediğimiz ihtiyaç sahibi kız öğrencilerimizin eğitimlerine olan katkılarımızı kesintisiz sürdürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yaşanan bu talihsiz olay nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diler, anlayışları için teşekkür ederiz. Yeni hasat etkinliği tarihini en kısa sürede duyuracağımızın da bilinmesini isteriz" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Ha Ha - Meclis üyeleri çaldırmıştır a bu dönem o bahanede yok sahi pardon bu ne ya çilek etkinliğinden bir gece önce çilek çalınıyor hemde 12 dönüm yanlız bunları çalmak toplamak yani öyle bi saat iki saatlik iş değil haberiniz olsun hırsızlar böyle meşakatli işlere pek girmezler bu kadar maşakatli iş yapacak olsalar hırsızlık yapmazlar zaten bence bunu iyi araştırın:)
Forza41 - Yapanların elleri kurusun vicdansızlar
Sakıncalı Piyade - Yapılan yorumlara bakıyorum da belediye yo suçlamak için gene bahane bulunmuş.
Aklıma gelen ilk cevap
Hırsızın hiç mi suçu yok.
Vatandaş - O Kadar Zabıta Güvenlik Var Boş Boş Duruyor Hele Hele Zabıta Camii Çay Ocakları Kahve Köşelerinde Hasat.Olmuş Mahsul Yetişmiş Boş Bırakılırmı
Hrun - İzmit Belediyesi'nin her yaptığı olay.hersey olumsuz olabilirmi ya bı gudubetlik var
Kamil041 - çileğinde hırsızlığı mı olur yahu şaştım bu işe
Sakıncalı Piyade - Evet olur pazarda kilosu 60 tl
İZMİT'Lİ - MADEM İDDİALI İŞLER YAPIYOSUNUZ,BİR TARLAYI BİLE HIRSIZLARDAN KORUYAMIYORSANIZ!!İÇ İŞLERİNDE KİM BİLİR NELER DÖNÜYOR.BİR GÜN ÖNCE TOPLAMAYA DAVET EDİYORSUNUZ,ARADAN GÜN GEÇMEDEN SAATLER İÇİNDE ÇALDIRIYORSANIZ ,NE DEMEMİZİ BEKLİYORSUNUZ.ERTELENDİ DEDİĞİNİZ NEDİR?AYNI ÇİLEK TARLASINI SERA!YAMI ÇEVİRECEKSİNİZ.
Kenan Temiz - Hırsızlık mı, sabotaj mı?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.