Kocaelispor’un efsaneleri yeniden sahalara dönüyor

CEYHUN GÜRAY, BATURMAN VE OSMAN ÇAKIR DA OYNAYACAK

Kocaelispor 1980 ve 90’lı yıllarında formasını giyen efsane futbolcular, uzun zaman sonra yeniden bir araya geliyor. Bu yıl 7.düzenlerecek Olgunlar Futbol Turnuvası’nda sahaya çıkacak olan o efsane takımdan Ceyhun Güray, Bülent Baturman, Osman Çakır, Bülent Gürbey, Veli Akbaş, Bülent Gemici ve Murat Vatansever gibi isimler yeniden futbol sahalarına dönüyor. Kocaelispor’un eski futbolcularının yer aldığı takım 27 Mayıs Pazartesi günü 20.00’de ilk maçını İşkur ile oynayacak. Spor severlerin bu maça çok büyük ilgi göstermeleri bekleniyor.