Kocaelispor’un efsaneleri yeniden sahalara dönüyor

CEYHUN GÜRAY, BATURMAN VE OSMAN ÇAKIR DA OYNAYACAK
Kocaelispor 1980 ve 90’lı yıllarında formasını giyen efsane futbolcular, uzun zaman sonra yeniden bir araya geliyor. Bu yıl 7.düzenlerecek Olgunlar Futbol Turnuvası’nda sahaya çıkacak olan o efsane takımdan Ceyhun Güray, Bülent Baturman, Osman Çakır, Bülent Gürbey, Veli Akbaş, Bülent Gemici ve Murat Vatansever gibi isimler yeniden futbol sahalarına dönüyor. Kocaelispor’un eski futbolcularının yer aldığı takım 27 Mayıs Pazartesi günü 20.00’de ilk maçını İşkur ile oynayacak. Spor severlerin bu maça çok büyük ilgi göstermeleri bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Dobra - En arkada solda Zeki Kaya'nın önündeki sol baştakini ve onun yanında B.Baturmanın solundakini tanıyamadım, diğerleri.....Önde sol başta Antrenör ve E.Pilot Şener Dal, Baha,Müjdat,Mahir,Nihat,T.Direktör Fethi Demircan....İkinci Sıra;B.Gemici, O.Görsen,G.Kurtar,Santrafor Adnan (İskenderunspordan),Ceyhun,Yaşar......Üçüncü Sıra;Soldan,B.Baturman, Nurettin Karlıoğlu,Elazığspordan Ahmet,Kamuran Akşar,Kırıkkalespordan Mustafa Çapanoğlu.....En Arkada,Soldan;Zeki Kaya,B.Gürbey,Kamil Öztezer,Veli Akbaş......Hayal gibi 45 sene öncesi......Efsanelerin kadrosu;yukarıdaki 23 kişiden 15 tanesi İZMİTLİ. (2 KİŞİYİ BİLMİYORUM)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.