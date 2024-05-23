Citi: Türk piyasaları "rönesans" eşiğinde

Yabancı yatırımcıların Türkiye piyasasına ilgisi artarken, kurumlardan da olumlu raporlar gelmeye devam ediyor.
ABD merkezli bankacılık devleri Citi ve Bank of America (BofA), Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinin arttığını belirten Citi research, “Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde” değerlendirmesini yaptı.
Citi analistleri, Türk lirası ve Türk tahvillerinin performansının genel olarak TCMB’nin beklentileri yeniden çıpalamasına, regülasyon önlemlerinin sona erdirilmesine yönelik net bir strateji olmasına, dezenflasyon süreci ve cari denge için gerekecek inandırıcı bir mali konsolidasyona bağlı olduğu belirtildi.
TCMB’nin doğru politika patikasında olduğuna vurgu yapılan analizde, hisselere yönelik de değerlendirmeler yapıldı.
Analistler, güçlü sektör performansının hisse fiyatlarına yansıması sebebiyle bankalara karşı nötr oldukları bildirdi.
TL'DE UZUN POZİSYON TAVSİYESİ
Bank of America (BofA) da yüksek carry getirisi, cari dengede mevsimsel pozitif görünüm, sıkı parasal koşullar ve rezervlerdeki artışa dikkat çekerek Türk Lirası'nda uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.
BofA, Dolar/TL tahmininin forwardların ima ettiği patikadan daha düşük olduğunu belitti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.