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Mevduat faizleri geriliyor

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Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Para Politikası Kurulu'nun ana gündem maddesini TL likidite bolluğu oluşturuyor. Piyasadaki likidite fazlası nedeniyle mevduat faizleri düşüşe geçti. Ekonomistler, TCMB'nin bu yönde bir adım atabileceğini ifade ediyor.

Mevduat faizleri geriliyor mask
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Merkez Bankası'nın (TCMB) rekor hızda rezerv birikimi nedeniyle gecelik faizler ve mevduat aşağı yönlü baskılandı. Lokal swapların azaltılması ve 460 milyar TL depo ihale stokuna rağmen bu hafta likidite fazlası daha da arttı. Dün itibarıyla gecelik faizler yüzde 47 seviyesinde alt banttan fonlandı. Sistemin likidite fazlası 520 milyar TL civarına genişledi. Bu durum mevduat faizlerinde düşüşe yol açtı. Bankaların mevduat faizlerinde yüzde 40'lı rakamları değerlendirmeye aldığı belirtildi.

EKONOMİSTLER ÖNLEM BEKLİYOR

NTV'ye konuşan Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, mevduat faizlerinde 40'lı rakamların konuşulmaya başlandığı belirterek, "40'lı rakamlar sınırda reel faiz. Bu durum vatandaşın tasarruf eğilimini değiştirebilir" dedi.

Burada önleme ihtiyaç olduğunu ifade eden Aslanoğlu, "Merkez Bankası döviz aldığı için likidite veriyor, bol likidite faizi düşürüyor. Bugünkü toplantıda likidite sorununa ağırlık verilebilir, karara yansır. Likiditeyi çekmek, faizlerin düşmesini engellemek hatta yukarı gitmesini sağlamak için adımlar atılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Aslanoğlu, adım atılmaması halinde Merkez Bankası'nın başka riskler ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

"LİKİDİTE FAZLASI GEÇİCİ"

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu toplantısında likidite fazlasına ilişkin konuşmuştu. Karahan, likidite fazlasının geçici olarak değerlendirdiklerini ifade etmişti.

Karahan, "Kalıcı likidite artışına zorunlu karşılık ile müdahale ettik, geçici için depo ihaleleri açtık. Likidite fazlasının geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Likidite yönetimi önümüzdeki dönemde oldukça önemli." şeklinde konuşmuştu.

REKOR REZERV BİRİKİMİ

Öncü verilerden bankacıların yaptığı hesaplamalara göre TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta 9.5 milyar dolar artışla eksi 14,1 milyar dolara geldi.

Yerel seçimlerden bu yana 51 milyar dolarlık rezerv birikimi sağlandı. TCMB'nin toplam brüt rezervi geçen hafta yaklaşık 4.5 milyar dolar arttı ve 139 milyar dolara yükseldi. Net rezervi yaklaşık 3 milyar dolar artışla 34 milyar dolara çıktı.

# ifade, hafta, tasarruf

23 May 2024 - 13:46 - Ekonomi --- Okunma

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