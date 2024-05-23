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23 May 2024 - 13:52- Gündem G:

Kıyafet yüzde 50 ev tekstili yüzde 60 daha ucuz: Perşembe pazarı modaya yön veriyor

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Perşembe Pazarında giyim ve ev tekstili ürünleri yüzde 60 daha uygun fiyatlarda satılırken, mağazalarda 2 – 4 bin TL’ye satılan ayakkabılar 350 liradan alıcı buluyor. En yoğun ilgi ise kumaş tezgahlarında.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Kıyafet yüzde 50 ev tekstili yüzde 60 daha ucuz: Perşembe pazarı modaya yön veriyor mask
Kıyafet yüzde 50 ev tekstili yüzde 60 daha ucuz: Perşembe pazarı modaya yön veriyor
Kıyafet yüzde 50 ev tekstili yüzde 60 daha ucuz: Perşembe pazarı modaya yön veriyor
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Pandemi döneminde yaygınlaşan internet alışverişlerde artan fiyatlar ve çeşitli dolandırıcılık  yöntemleri vatandaşları mağazalardan alışverişe yönlendirdi. Çarşı merkezi ve alışveriş merkezlerindeki mağazalarda bulunan ürünleri fiyatları el yakarken Perşembe Pazarında fiyatlar %60 daha uyguna geliyor. Pazardaki giyim, ayakkabı ve kumaş tezgahlarına ise ilgi oldukça yoğun oluyor.

 

ÇANTA VE AYAKKABI TEZGAHLARINDA FİYATLAR

Perşembe Pazarında bulunan ayakkabı tezgahlarında fiyatlar 250 lira ile 1500 TL arasında değişiyor.  Klasik  kadın ayakkabıları 250 TL’den spor ayakkabıları ise 300 TL’den satılıyor. 350 Lirada n başlayan erkek ayakkabıları 600 liraya kadar fiyat aralığında bulunuyor. Mağazalarda 4 bin ila 9 bin arasında satılan markalı ürünlerin replikaları ise 400 ila 1500 TL arasında alıcı buluyor. Çocuk ayakkabıları ise 300 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Çanta tezgahlarında ise fiyatlar 100 ila 600 TL arasında değişiyor. Birçok markanın benzer ürünler Perşembe Pazarında uygun fiyatlarla satılıyor.

 

KIYAFETLER HER KESİME UYGUN

Her kesime uygun kıyafet tezgahlarının bulunduğu Perşembe Pazarında rengarenk tezgahlar ilgi çekiyor. Yazlık kıyafetlerin tezgaha çıktığı pazarda özellikle kumaşlara ilgi oldukça yoğun. Çeşitli marka ve modellerde kot pantolonlar kadınlar için 250 erkekler için 350 TL’den satışta. Çarşı merkezinde oldukça ilgi gören ve 600 ila 1200 lira arasında satılan keten pantolonlar ise 300 liradan satılıyor. Tişörtler 100 liradan başlayan fiyatlarla satılırken, taytlar 150, tulumlar 350, etekler 200 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

 

Kıyafet yüzde 50 ev tekstili yüzde 60 daha ucuz: Perşembe pazarı modaya yön veriyor

EVİN İHTİYAÇLARI PERŞEMBE PAZARINDAN

Perşembe pazarında ev tekstil ürünleri oldukça ilgi görüyor. Farklı markalara ait halıların yer aldığı tezgahlarda fiyatlar 750 ila 3 bin TL arasında değişiyor. Halıların metre kare fiyatları 100 ila 350 lira arasında satılıyor. El dokuma kilimleri ise 800 TL’den alıcı buluyor. Metrekaresi 200 liradan başlayan fiyatlarla satılan tül ve perdeler ilse mağazalardaki fiyatlardan %50 oranında daha uygun fiyatlardan satılıyor.

Kıyafet yüzde 50 ev tekstili yüzde 60 daha ucuz: Perşembe pazarı modaya yön veriyor

KUMAŞ TEZGAHLARI KAPIŞ KAPIŞ

Perşembe Pazarındaki tezgahlarda en yoğun olanı ise kumaş tezgahları. Artan fiyatlar sebebiyle vatandaşlar aldıkları kumaşlar ile ihtiyacı olan ürünleri terzilerde ya da kendi imkanları ile dikerken kumaş satışları oldukça artmış durumda. Tezgahlara dökülen parça kumaşlar adeta kapış kapış satılıyor. Tezgahlarda metre usulü kumaş satışı da yapılıyor.

Kıyafet yüzde 50 ev tekstili yüzde 60 daha ucuz: Perşembe pazarı modaya yön veriyor
Kıyafet yüzde 50 ev tekstili yüzde 60 daha ucuz: Perşembe pazarı modaya yön veriyor

 

Kıyafet yüzde 50 ev tekstili yüzde 60 daha ucuz: Perşembe pazarı modaya yön veriyor

 

Kıyafet yüzde 50 ev tekstili yüzde 60 daha ucuz: Perşembe pazarı modaya yön veriyor

 

# HER, MARKA

23 May 2024 - 13:52 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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