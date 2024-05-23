Gebze'de lise öğrencileri yıl sonu sergisi açtı

Ziya Gökalp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen sergide, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı ürünler yer aldı.
Sergide öğrenciler tarafından tasarlanan kuklaların satışından elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacak.
Ziya Gökalp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ekrem İbiş, yıl boyunca emek veren öğrencileri onurlandırmak için toplandıklarını söyledi.
Öğrencilerden Şeyma Tığlı ise sergiden elde edecekleri geliri okula bağışlayacaklarını belirterek, derslerde kullandıkları malzemelerin temin edilmesine katkıda bulunacaklarını kaydetti.
Daha sonra öğrenciler müzik ve dans gösterisi sundu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.