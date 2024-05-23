Yeni kira zam oranları nasıl olacak?

Kira artış oranlarına yönelik düzenlemeler Türkiye'de yeniden şekillendiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre, mevcut yüzde 25 kira artış sınırı 1 Temmuz 2024'ten itibaren kaldırılacak ve 2 Temmuz'dan itibaren yeni bir sistem uygulanmaya başlayacak.

Yeni Sistem Neler Getiriyor?

Yüzde 25 Sınırının Kalkması:

8 Haziran 2022'de Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici madde ile konut kiralarına getirilen yüzde 25 kira artış sınırı, 1 Temmuz 2024'te sona erecek.

2 Temmuz 2024'ten itibaren kira artışları, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenecek.

Enflasyona Göre Kira Artışı:

Kira artışları, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) baz alınarak hesaplanacak.

Nisan 2024 itibarıyla hesaplanan yıllık enflasyon oranı yüzde 59.64. Bu oran üzerinden kira artışları yapılacak.

Kiracı ve Mal Sahibi Anlaşmazlıkları:

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'ya göre, yeni düzenleme ile kiracı ve mal sahibi arasındaki anlaşmazlıkların azalması bekleniyor.

Özellikle kira artış sınırının kaldırılması, açılan kira davalarını ve tahliye davalarını azaltabilir.

Boş Dairelerin Kiraya Verilmesi:

Kira sınırlamasının kaldırılmasıyla birlikte, mal sahiplerinin boş dairelerini yeniden kiraya verme konusunda daha istekli olabileceği öngörülüyor.

Boş tutulan gayrimenkullerin tekrar kiralık veya satılık olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Beklenen Etkiler

Kira Artışları: Kira artış oranlarının yüzde 60 seviyelerine kadar çıkması, özellikle büyük şehirlerde kiracıları zorlayabilir.

Piyasa Hareketliliği: Daha fazla dairenin kiraya verilmesiyle piyasada hareketlilik artabilir ve kiralık ev bulma konusunda sıkıntı yaşayan kiracılar için alternatifler çoğalabilir.

Anlaşmazlıkların Azalması: Kiracı ve mal sahibi arasındaki uyuşmazlıkların azalması, dava sayısının düşmesine ve hukuki iş yükünün hafiflemesine neden olabilir.

Yeni düzenlemeyle birlikte kira artış oranları artık TÜFE’ye göre belirlenecek ve yüzde 25’lik sınır kalkacak. Bu değişiklik, piyasa dinamiklerinde önemli etkiler yaratabilir ve kiracıların mali yükünü artırabilir. Ancak, boş dairelerin kiraya verilmesi ve kiracı-mal sahibi arasındaki anlaşmazlıkların azalması gibi olumlu etkiler de bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi