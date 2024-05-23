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23 May 2024 - 14:37- Gündem G:

Yahya Kaptan Çevre Platformu: “Ağaç kesim kararları usulsüzdür”

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Yahya Kaptan Çevre Platformu, gazetemizi ziyaret ederek Yahya Kaptan’da uygulanan ağaç kesimlerinin usulsüz ve hukuksuz olduğunu ifade etti. Platform üyeleri kesim yaptıran bir site yöneticisi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, İzmit Orman İşletme Müdürlüğü’nde dava açtıklarını ve konuyla ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret edeceklerini söyledi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Yahya Kaptan Çevre Platformu: “Ağaç kesim kararları usulsüzdür” mask
Yahya Kaptan Çevre Platformu: “Ağaç kesim kararları usulsüzdür”
Yahya Kaptan Çevre Platformu: “Ağaç kesim kararları usulsüzdür”
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ÇEVRE PLATFORMU’NDAN ZİYARET

Yahya Kaptan Çevre Platformu Üyeleri Özcan Taras, Bahar Deniz Ercan, Hale Meriç ve Nedret Kır gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut’u ziyaret etti. Platform üyeleri son dönemde Yahya Kaptan Bölgesi’nde yapılan ağaç kesimlerinin uygunsuz olduğunu ve keyfi bir ağaç kesimi uygulandığını ifade etti. Platform üyeleri bu konuda sessiz kalmayarak mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Yahya Kaptan Çevre Platformu: “Ağaç kesim kararları usulsüzdür”

 

AĞAÇ KESİM KARARLARI USULSÜZDÜR

Yahya Kaptan Çevre Platformu adına açıklama yapan Özcan Taras, “Yahya Kaptan’da son dönemde site yönetimlerinin istekleri ile ağaç kesimleri başladı. Apartman yönetimlerince gerçekleştirilen ağaç kesimleri ve halen alınmış olan ağaç kesim kararları usulsüzdür, teknik ve hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. Yetkisiz olarak kesim yaptıran bir yönetici, hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Benzeri kesimler yapan yöneticiler hakkında da suç duyurularında bulunulması için çalışmalar devam etmektedir.

 

Yahya Kaptan Çevre Platformu: “Ağaç kesim kararları usulsüzdür”

YÖNETİM İSTEĞİNE GÖRE KESİM YAPILDI

Orman İşletme Müdürlüğü de bu kesimlere izin verdi. Kesimler bir rapora göre değil yönetimin isteğine göre yapıldı. Bu ağaçların çoğu sağlıklı ağaçlar. Ağaç kesimin yapılabilmesi için sadece o binanın değil bölgede bulunan tüm bina sakinlerinin imzası alınması gerekiyor. Bu olmazsa mala zarar suçu işlenmiş oluyor. Bunun için ağaç kesmek isteyenlerin taleplerini bölge yönetimine iletmesi ve bölge yönetiminin bunları İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’ne bildirmesi gerekiyor. Belediye uzman ekiplerinin yapacağı inceleme sonrasında ağaç kesimi mümkün olmalı.

 

KİRLİ HAVAYA MARUZ KALIYORUZ

Yahya Kaptan Mahallesinde yaşayan bizler, doğa, çevre, ekolojik sistem ve yaşam haklarımıza duyarlı bireyler olarak, bulunduğu jeolojik ve coğrafi konum sebebiyle iki otoyol arasında ve çevresi sanayi kuruluşları ile kuşatılmış, sürekli kirli havaya maruz kalan, gün geçtikçe temiz havaya ulaşmakta zorluk çektiğimiz, sağlık sorunlarımızın git gide arttığı, ekolojik dengenin bozulduğu bir sanayi bölgesi içerisinde yaşıyoruz.

 

AĞAÇLAR ÖLÜME TERKEDİLİYOR

Yıllardır yasal olmayan yollarla kesilen sağlıklı ağaçlarımız ve bilinçsizce yapılan budamalarla ağaçlarımız ölüme terkedilmektedir. Mahallemiz genelinde yüzlerce ağacın daha kesilme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Halen İzmit Orman İşletme Müdürlüğünün, birçok apartmanın çevresinde yetkilerini aşarak kesilmek üzere usulsüzce işaretlediği onlarca sağlam, yetişkin ağaç bulunmaktadır.

 

AĞAÇ KATLİAMLARINI ENGELLEMEK İÇİN OLUŞTUK

Amacımız bilinçli veya bilinçsizce yapılan ağaç katliamlarını engellemek için baskı grubu oluşturmak, toplumu bu konuda bilinçlendirmek, bu konuda duyarlı bireylerin yalnız olmadığını göstermek, yasal haklarımızı kullanarak gerektiğinde de yetkilerini aşarak doğamızı, ağaçlarımızı katleden kişi ve kurumlara karşı hukuki mücadeleyi başlatmak ve sürdürmektir. Yahya Kaptan Çevre Platformu bu amaçla oluşturulmuştur.

 

YETKİ SAHİPLERİ İZMİT VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İzmit Orman İşletme Şefliğince kesim kararı için tutulan tutanaklarla, tapulu arazilerde zati ihtiyaç “yakacak, yapacak ve pazar satışı “gibi gerekçelerle, ağaçlara kesim kararı verilmiştir. Bölgemiz orman rejimi içinde değildir ve ağaçlarımız haksız gerekçelerle kesilmektedir. İzmit Orman İşletme Müdürlüğü’ne usulsüz uygulamaları sebebiyle dava açılmıştır. Yahya Kaptan Toplu Konut alanında İzmit Orman İşletme Müdürlüğünün ağaç kesim kararı verme yetkisi yoktur. Burada yetki sahibi kurumlar İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyeleridir. Önümüzdeki günlerde belediyeleri yetkilileri ile görüşmeler sağlanarak yönetmeliklerde gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda işbirliği yapılacaktır.” ifadelerini kullandı. 

 

 

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23 May 2024 - 14:37 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Mücahit Erbakan - Yahya kaptan çevre platformu üyeleri bilmez bir zamanlar oraları ağaçlık alandı. İnekler koyunlar otlaklarinda otlardı. Umurlarinda bile olmadı çünkü kendi işleri hal oldu.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 14:59

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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