Yahya Kaptan Çevre Platformu: “Ağaç kesim kararları usulsüzdür”

ÇEVRE PLATFORMU’NDAN ZİYARET

Yahya Kaptan Çevre Platformu Üyeleri Özcan Taras, Bahar Deniz Ercan, Hale Meriç ve Nedret Kır gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut’u ziyaret etti. Platform üyeleri son dönemde Yahya Kaptan Bölgesi’nde yapılan ağaç kesimlerinin uygunsuz olduğunu ve keyfi bir ağaç kesimi uygulandığını ifade etti. Platform üyeleri bu konuda sessiz kalmayarak mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

AĞAÇ KESİM KARARLARI USULSÜZDÜR

Yahya Kaptan Çevre Platformu adına açıklama yapan Özcan Taras, “Yahya Kaptan’da son dönemde site yönetimlerinin istekleri ile ağaç kesimleri başladı. Apartman yönetimlerince gerçekleştirilen ağaç kesimleri ve halen alınmış olan ağaç kesim kararları usulsüzdür, teknik ve hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. Yetkisiz olarak kesim yaptıran bir yönetici, hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Benzeri kesimler yapan yöneticiler hakkında da suç duyurularında bulunulması için çalışmalar devam etmektedir.

YÖNETİM İSTEĞİNE GÖRE KESİM YAPILDI

Orman İşletme Müdürlüğü de bu kesimlere izin verdi. Kesimler bir rapora göre değil yönetimin isteğine göre yapıldı. Bu ağaçların çoğu sağlıklı ağaçlar. Ağaç kesimin yapılabilmesi için sadece o binanın değil bölgede bulunan tüm bina sakinlerinin imzası alınması gerekiyor. Bu olmazsa mala zarar suçu işlenmiş oluyor. Bunun için ağaç kesmek isteyenlerin taleplerini bölge yönetimine iletmesi ve bölge yönetiminin bunları İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’ne bildirmesi gerekiyor. Belediye uzman ekiplerinin yapacağı inceleme sonrasında ağaç kesimi mümkün olmalı.

KİRLİ HAVAYA MARUZ KALIYORUZ

Yahya Kaptan Mahallesinde yaşayan bizler, doğa, çevre, ekolojik sistem ve yaşam haklarımıza duyarlı bireyler olarak, bulunduğu jeolojik ve coğrafi konum sebebiyle iki otoyol arasında ve çevresi sanayi kuruluşları ile kuşatılmış, sürekli kirli havaya maruz kalan, gün geçtikçe temiz havaya ulaşmakta zorluk çektiğimiz, sağlık sorunlarımızın git gide arttığı, ekolojik dengenin bozulduğu bir sanayi bölgesi içerisinde yaşıyoruz.

AĞAÇLAR ÖLÜME TERKEDİLİYOR

Yıllardır yasal olmayan yollarla kesilen sağlıklı ağaçlarımız ve bilinçsizce yapılan budamalarla ağaçlarımız ölüme terkedilmektedir. Mahallemiz genelinde yüzlerce ağacın daha kesilme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Halen İzmit Orman İşletme Müdürlüğünün, birçok apartmanın çevresinde yetkilerini aşarak kesilmek üzere usulsüzce işaretlediği onlarca sağlam, yetişkin ağaç bulunmaktadır.

AĞAÇ KATLİAMLARINI ENGELLEMEK İÇİN OLUŞTUK

Amacımız bilinçli veya bilinçsizce yapılan ağaç katliamlarını engellemek için baskı grubu oluşturmak, toplumu bu konuda bilinçlendirmek, bu konuda duyarlı bireylerin yalnız olmadığını göstermek, yasal haklarımızı kullanarak gerektiğinde de yetkilerini aşarak doğamızı, ağaçlarımızı katleden kişi ve kurumlara karşı hukuki mücadeleyi başlatmak ve sürdürmektir. Yahya Kaptan Çevre Platformu bu amaçla oluşturulmuştur.

YETKİ SAHİPLERİ İZMİT VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İzmit Orman İşletme Şefliğince kesim kararı için tutulan tutanaklarla, tapulu arazilerde zati ihtiyaç “yakacak, yapacak ve pazar satışı “gibi gerekçelerle, ağaçlara kesim kararı verilmiştir. Bölgemiz orman rejimi içinde değildir ve ağaçlarımız haksız gerekçelerle kesilmektedir. İzmit Orman İşletme Müdürlüğü’ne usulsüz uygulamaları sebebiyle dava açılmıştır. Yahya Kaptan Toplu Konut alanında İzmit Orman İşletme Müdürlüğünün ağaç kesim kararı verme yetkisi yoktur. Burada yetki sahibi kurumlar İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyeleridir. Önümüzdeki günlerde belediyeleri yetkilileri ile görüşmeler sağlanarak yönetmeliklerde gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda işbirliği yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.