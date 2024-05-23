Yağmur yağınca parkın içinde ateş yaktılar

İzmit’te sıcak havalar 23 Mayıs Perşembe günü (bugün) yağmura bıraktı. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağmur sonrasında Yahya Kaptan’da kameralara ilginç bir görüntü yakalandı. Yağmur yağarken 3 gencin bir çocuk parkına girerek kapalı alanda ateş yaktığı ve bu ateşle ısınmaya çalıştığı görüldü. Gençlerin bu hareketi yaparken parka zarar verdiklerini umursamaması dikkat çekti.