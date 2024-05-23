700 yıllık evler yeniden hayat buluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescilli 65 tarihi tarihi yapının restore edilip yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi tarafından hazırlanan proje devam ediyor. Yapılan çalışmalarla tarihi dokunun korunarak, binaların yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve turizme kazandırılması hedefleniyor. Yapılan projenin tamamlanmasının ardından Tavşancıl tarihi evleri birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapacak.

Devam eden projeleri yerinde inceleyen Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Dilovası sanayi kenti olmasının yanı sıra aynı zamanda tarih kenti. İlçemiz sınırlarında Osmanlı döneminden kalan 700 yıllık tarihi yapılarımız var. Başlatılan yenileme çalışmalarıyla 700 yıllık tarihi yapılarımız yeniden eski ihtişamlarına kavuşacaklar. İlçemizi bu çalışmalarla turizmde kazandırmış olacağız" dedi.

Tarihi dokuyu yenileme çalışmaları kapsamında Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yahya Kaptan'ın şehit edildiği ev, Osmanlı hamamı ve Tavşancıl evleri restore ediliyor.

Kaynak: Bülten