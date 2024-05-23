700 yıllık evler yeniden hayat buluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescilli 65 tarihi tarihi yapının restore edilip yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi tarafından hazırlanan proje devam ediyor. Yapılan çalışmalarla tarihi dokunun korunarak, binaların yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve turizme kazandırılması hedefleniyor. Yapılan projenin tamamlanmasının ardından Tavşancıl tarihi evleri birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapacak.
Devam eden projeleri yerinde inceleyen Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Dilovası sanayi kenti olmasının yanı sıra aynı zamanda tarih kenti. İlçemiz sınırlarında Osmanlı döneminden kalan 700 yıllık tarihi yapılarımız var. Başlatılan yenileme çalışmalarıyla 700 yıllık tarihi yapılarımız yeniden eski ihtişamlarına kavuşacaklar. İlçemizi bu çalışmalarla turizmde kazandırmış olacağız" dedi.
Tarihi dokuyu yenileme çalışmaları kapsamında Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yahya Kaptan'ın şehit edildiği ev, Osmanlı hamamı ve Tavşancıl evleri restore ediliyor.
Kaynak: Bülten
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.