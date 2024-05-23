Kocaeli’deki o fabrikada yüzde 135 zam

Gebze’de faaliyet gösteren Kent Gıda’da işçi ve işveren zam konusunda anlaştı. Tek Gıda İş Sendikası’nın örgütlü olduğu ve 780 işçinin çalıştığı fabrikada 2 yıllık yapılan sözleşme kapsamında işçilerin maaşlarına ilk 6 ay için yaklaşık yüzde 135, sosyal haklarında da yaklaşık yüzde 154 zam yapıldı. 6 aylık periyotlarda ise enflasyon artı yüzde 10 zam kabul edildi.

Kaynak: Haber Merkezi