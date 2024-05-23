Kocaeli’deki o fabrikada yüzde 135 zam

Gebze’de faaliyet gösteren Kent Gıda’da işçi ve işveren zam konusunda anlaştı. Tek Gıda İş Sendikası’nın örgütlü olduğu ve 780 işçinin çalıştığı fabrikada 2 yıllık yapılan sözleşme kapsamında işçilerin maaşlarına ilk 6 ay için yaklaşık yüzde 135, sosyal haklarında da yaklaşık yüzde 154 zam yapıldı. 6 aylık periyotlarda ise enflasyon artı yüzde 10 zam kabul edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.