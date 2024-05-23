İşte Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler

10,3 MİLYON BAŞVURU

Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan rakamlara göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Schengen üyesi ülkelerin konsoloslukları 2023 yılında kısa süreli vize için 10,3 milyondan fazla başvuru aldı.

PANDEMİ SONRASI DRAMATİK DÜŞÜŞ

2022 yılında 7,5 milyon kişi Schengen vizesine başvurmuştu. 2023 yılında ise bu sayı yüzde 37'lik bir artışla 10,3 milyona yükseldi.

Ancak sayı Covid-19 pandemisinden önceki 2019 yılında kaydedilen 17 milyonluk başvurunun çok gerisinde kaldı.

8,5 MİLYON BAŞVURU ONAYLANDI

2023'te onaylanan vize sayısı da, 2022'ye kıyasla artmış olsa da yine 2019 verilerinin altında kaldı.

2023'te başvuruların 8,5 milyonu, yani yüzde 82,3'ü onaylandı.

2022 yılında 5,9 milyon ve 2019'da 15 milyon vize verilmişti.

Türkiye'nin başvuru ret oranı 2023 yılında yüzde 15,7'den yüzde 16,1'e yükseldi. Türkiye bu rakamla İran'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'den gelen başvuruların reddedilme oranının en yüksek olduğu ülke Estonya olarak kaydedildi.

Estonya’nın Ankara Temsilciliği, bin 744 başvurunun 741'ini reddetti. Bu ortaya yüzde 42,5'lik bir ret oranı çıkardı.

Türkiye'den gelen vize başvurularını reddeden ülkeler ise sırasıyla şu şekilde...

DANİMARKA

Danimarka Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 39,40'ını reddetti.

YUNANİSTAN

Yunanistan Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 38,5'ini reddetti.

İSPANYA

İspanya Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 31,09'unu reddetti.

BELÇİKA

Belçika İstanbul Konsolosluğu başvuruların yüzde 27,5'ini reddetti.

ALMANYA

Almanya Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 27,1'ini reddetti.

ÇEKYA

Çekya İstanbul Konsolosluğu başvuruların yüzde 23,5'ini reddetti.

MACARİSTAN

Macaristan Ankara Temsilciliği başvuruların yüzde 22,9'unu reddetti.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan İstanbul Konsolosluğu başvuruların yüzde 22,4'ünü reddetti.